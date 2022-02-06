В Україні покупців нерухомості при реєстрації прав чекає податкова перевірка

Спільний наказ Мін'юсту і Мінфіну набув чинності 5 лютого поточного року.
При купівлі нерухомості і реєстрації прав на майно в Україні перевірятимуть інформацію про покупців. Перевірками займатиметься Державна податкова служба (ДПС).
Про це йдеться у відповідному спільному наказі Мін'юсту та Мінфіну від 31 січня 2022 року №280/5/41, який набрав чинності 5 лютого 2022 року, пише "Дебет-Кредит".
Йдеться про перевірку відповідності даних фізичних осіб інформації в державному реєстрі фізосіб-платників податків.
Крім того, перевіряючі звірятимуться з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.
Запити на перевірку до ДПС подаватимуть нотаріуси та державні реєстратори при прийнятті заяви для проведення реєстраційних дій.
Для перевірки знадобляться: прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Зазначається, що у відповіді ДПС України на запит міститиметься "результат його обробки". Веденням електронних журналів запитів і відповідей займатимуться держпідприємство "Національні інформаційні системи" та Державна податкова служба.
Нагадаємо, січень у 2022 році традиційно став одним з найбільш спокійних місяців на ринку нерухомості. Хоча в столичне житло українці на початку 2022-го вклали на 25% більше грошей, ніж у 2021-му.
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