В Україні покупців нерухомості при реєстрації прав чекає податкова перевірка

При купівлі нерухомості доведеться пройти податкову перевірку / imagestun.com

При купівлі нерухомості і реєстрації прав на майно в Україні перевірятимуть інформацію про покупців. Перевірками займатиметься Державна податкова служба (ДПС).

Про це йдеться у відповідному спільному наказі Мін'юсту та Мінфіну від 31 січня 2022 року №280/5/41, який набрав чинності 5 лютого 2022 року, пише "Дебет-Кредит".

Йдеться про перевірку відповідності даних фізичних осіб інформації в державному реєстрі фізосіб-платників податків.

Крім того, перевіряючі звірятимуться з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

Запити на перевірку до ДПС подаватимуть нотаріуси та державні реєстратори при прийнятті заяви для проведення реєстраційних дій.

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Для перевірки знадобляться: прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Зазначається, що у відповіді ДПС України на запит міститиметься "результат його обробки". Веденням електронних журналів запитів і відповідей займатимуться держпідприємство "Національні інформаційні системи" та Державна податкова служба.

Нагадаємо, січень у 2022 році традиційно став одним з найбільш спокійних місяців на ринку нерухомості. Хоча в столичне житло українці на початку 2022-го вклали на 25% більше грошей, ніж у 2021-му.

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