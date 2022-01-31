УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Податок на церкву: під Львовом українці почали отримувати дивні рахунки

31 січня 2022, 18:11

З 2013 року чоловік нібито заборгував 2 530 гривень внесок на церкву.

false
Податок на церкву / pixabay, facebook

У Львівській області з селі Підбірці місцевий житель отримав цікаву записку. У ній говорилося, що він заборгував понад 2,5 тисяч гривень податку на церкву.

Підприємець Микола Федан в Facebook оприлюднив фото писаного від руки папірця, в якому йшлося про те, що у нього "заборгованість податку на церкву".

"Розсмішило мене сьогодні. Я не ходжу до церкви і не укладаю жодних договорів. Але церква вирішила мене обкласти, не питаючи мене нічого", – написав чоловік.

З 2013 року Федан нібито заборгував 2 530 гривень. До 2016 року "податок" був 220 гривень, а потім виріс до 330. Чоловік зауважив, що перестав ходити до церкви, коли дізнався про такі побори.

Хто залишив записку

Журналісти зателефонували за номером, вказаним у записці. Трубку підняла жінка, яка представилася Ганною. Свого поста співрозмовниця не уточнила і сказала, що вона – мешканка села і "людина з Богом у серці".

Реклама

"Сім'я Миколи протягом тривалого проміжку часу не платила кошти на допомогу церкві, тому їм надійшов рахунок" на підносі "за всі роки, але це все від щирого серця, адже ми всі допомагаємо церкві", - зазначила жінка виданню Діло .

Вона додала, що церква не може змусити когось платити, адже для цього немає відповідного документа. Тому чоловік може не погашати свою заборгованість. Однак, за її словами, "на все воля Божа і там зарахується".

читайте такожПодаток на "город" зобов'яжуть платити не всіх українців

Як раніше повідомляли, податкові зміни в 2022 році передбачають, що українці отримали нові податки на землю, а також на власне вирощені овочі.

Читайте також:

viber
податки Львівська область Православна церква
Зараз ви переглядаєте новину «Податок на церкву: під Львовом українці почали отримувати дивні рахунки». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Любовний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - ревнощі, Скорпіонам - щасливий поворотЛюбовний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - ревнощі, Скорпіонам - щасливий поворот Різко похолодає до -21°: українці дізналися крижаний прогноз з морозними датамиРізко похолодає до -21°: українці дізналися крижаний прогноз з морозними датами У моду на 2022 рік повернулися неповторні жіночі куртки в стилі 90-х, від яких віє свободоюУ моду на 2022 рік повернулися неповторні жіночі куртки в стилі 90-х, від яких віє свободою Бійня в Дніпрі: колишній боєць НГУ розповів, на кого міг "полювати" РябчукБійня в Дніпрі: колишній боєць НГУ розповів, на кого міг "полювати" Рябчук
19:33

У Дніпрі сім’ї вбитої нацгвардійцем жінки виплатять 250 тисяч гривень

19:33

Як правильно зберігати мед, щоб він зберіг свою користь - дієві способи

19:16

Загроза вторгнення Росії: Байден попередив про "швидкі та серйозні наслідки"Відео

19:16

Частина труби - під контролем Німеччини: у Берліні назвали Газпрому умову сертифікації ПП-2Відео

19:07

Гороскоп на завтра, 1 лютого 2022: Дівам – підступи недругів, Козерогам – труднощі, Водоліям - спокусиВідео

Реклама
18:52

Місячний календар на лютий 2022: найкращі і небезпечні дні місяцяВідео

18:48

Австралія рекомендує своїм громадянам негайно залишити УкраїнуВідео

18:38

Загроза вторгнення Росії в Україну: Радбез ООН підтримав проведення засіданняВідео

18:23

Нова смерть військового в Дніпрі: загиблий виявився АТОшником

18:22

Ріанна вагітна первістком - перші фотоФото

18:11

Податок на церкву: під Львовом українці почали отримувати дивні рахункиВідео

18:09

Виробництво Bayraktar і корвет України у Туреччині: у Міноборони оголосили про плани посилення ЗСУВідео

18:07

Казкове везіння і здійснення бажань: для кого зі знаків дата 22.02.2022 стане щасливоюВідео

17:40

Британія і Польща оголосять про новий формат співпраці з Україною - ЗМІВідео

17:36

Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискВідео

17:35

Найгарніший манікюр на День Валентина 2022, що змусить серце битися сильнішеФото

17:15

"Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає": російська еліта проти війни з УкраїноюВідео

17:14

Дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман вразила мережу шпагатом "по-волочковськи"

17:09

Нова смерть нацгвардійця в Дніпрі: ЗМІ розкрили подробиці

17:00

Прикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
16:53

Зустрічі Зеленського та Путіна у Пекіні не буде: на Банковій пояснили ситуацію з перемовинами

16:43

Вихідні в лютому 2022: скільки будемо відпочивати і чи будуть додаткові вихідні

16:33

Помічники Путіна потраплять під санкції: у США підготували новий удар по РФ

16:22

"Потрібно більше інформації": Кулеба заявив, що зарано радіти заяві РФ про відведення військВідео

16:13

"Вона дуже кричала": у Києві чоловік з Камеруну накинувся на дівчинку і по-звірячому зґвалтувавВідео

16:02

Зірка серіалу Вікінги Кетрін Винник у конфлікті з Росією публічно підтримала Україну

15:57

Український олімпієць "відшив" журналістів РФ: відповів на запитання англійськоюВідео

15:55

Юрій Романенко. Навіщо Байден зливає Україну РосіїВідеоблоги

15:52

Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися

15:47

Омікрон вже в 20 областях України, а заражень в 7 разів більше: Ляшко назвав терміни піку COVID-19Відео

15:28

В Білій Церкві чоловік помер через банку з огірками: що сталося

15:22

Для захисту з повітря і не тільки: Польща передасть Україні оборонне озброєнняВідео

15:20

Президент Туреччини Ердоган приїде в Україну на зустріч із ЗеленськимВідео

15:16

"Хотіла б такого сина": у соцмережах створюють групи підтримки солдата НГУ РябчукаВідео

15:05

Тарифи на газ, дорогі пакети nf в'їзд в ЄС по-новому: що змінюється в лютомуВідео

14:50

Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуВідео

14:45

Лютий принесе українцям дощі, сніг і мороз: похолодання очікується вже найближчим часом

14:43

Сертифікат про бустерну дозу з’явиться в Дії до кінця тижня: як його отриматиВідео

14:43

Дзвінок Путіну і візит в Україну: до Києва летить прем'єр Британії Борис ДжонсонВідео

14:18

Найсмачніші пиріжки-п'ятихвилинки з хрусткою начинкою: готувати дуже просто і швидкоВідео

Реклама
13:58

Українцям назвали терміни закінчення дії програми "тисячі Зеленського"Відео

13:49

Бізнес і війна: 45% українських компаній продовжать роботу навіть у разі військового вторгненняВідео

13:16

Розстріл людей нацгвардійцем у Дніпрі: нові дані про загиблихВідео

13:02

Вчені розповіли, чи можуть люди отримати "суперімунітет" до COVID-19

12:56

Два тижні інтенсивної дипломатії: Україна оголосила про запуск боротьби за безпеку держави

12:49

Як реанімувати орхідею, що гине, всього за три дніВідео

12:40

Київстар закриває частину тарифів з 1 лютого: як абонентам отримати компенсаціюВідео

12:33

На Закарпатті обірвався підвісний міст разом із трьома підлітками: інцидент зафіксували камериВідео

12:07

30-річна Міс США Челсі Кірст скоїла самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки

12:07

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти