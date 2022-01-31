Податок на церкву: під Львовом українці почали отримувати дивні рахунки

Податок на церкву / pixabay, facebook

У Львівській області з селі Підбірці місцевий житель отримав цікаву записку. У ній говорилося, що він заборгував понад 2,5 тисяч гривень податку на церкву.

Підприємець Микола Федан в Facebook оприлюднив фото писаного від руки папірця, в якому йшлося про те, що у нього "заборгованість податку на церкву".

"Розсмішило мене сьогодні. Я не ходжу до церкви і не укладаю жодних договорів. Але церква вирішила мене обкласти, не питаючи мене нічого", – написав чоловік.

З 2013 року Федан нібито заборгував 2 530 гривень. До 2016 року "податок" був 220 гривень, а потім виріс до 330. Чоловік зауважив, що перестав ходити до церкви, коли дізнався про такі побори.

Хто залишив записку

Журналісти зателефонували за номером, вказаним у записці. Трубку підняла жінка, яка представилася Ганною. Свого поста співрозмовниця не уточнила і сказала, що вона – мешканка села і "людина з Богом у серці".

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"Сім'я Миколи протягом тривалого проміжку часу не платила кошти на допомогу церкві, тому їм надійшов рахунок" на підносі "за всі роки, але це все від щирого серця, адже ми всі допомагаємо церкві", - зазначила жінка виданню Діло .

Вона додала, що церква не може змусити когось платити, адже для цього немає відповідного документа. Тому чоловік може не погашати свою заборгованість. Однак, за її словами, "на все воля Божа і там зарахується".

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Як раніше повідомляли, податкові зміни в 2022 році передбачають, що українці отримали нові податки на землю, а також на власне вирощені овочі.

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