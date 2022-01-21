В Україні вводять "податок на город": кому і коли доведеться розщедритися

/ УНІАН

Податкові зміни в 2022 році передбачають, що українці отримали нові податки на землю, а також на власне вирощені овочі, розповіла адвокат Тетяна Даниленко.

Як пише він у матеріалі на НВ, у Податковому кодексі з'явиться термін мінімальне податкове зобов'язання - мінімально можлива сума податків, яку платитимуть користувачі землею.

Експерт уточнила, що її розмір визначається за формулою: сума всіх податків не може бути менше 4% (з 2023 року — 5%) від нормативно-грошової оцінки землі.

За її словами, цей податок не поширюється на земельні ділянки, які використовуються дачними та садівничими кооперативами (товариствами), а також придбані у власність/користування членами цих кооперативів.

"Це означає, що власників земельних паїв зобов'язують сплачувати мінімальний податок. Крім того, податок треба буде платити навіть за город, якщо його розмір становить 0,5 га (50 соток). На виплату податку не впливатиме те, що людина вирощує овочі для власного споживання, а не для продажу на ринку", - підкреслила адвокат.

Реклама

Даниленко додала, що у разі ж якщо особа продаватиме власну сільськогосподарську продукцію, вирощену на сільськогосподарських угіддях і її дохід від продажу овочів перевищить 12 мінімальних заробітних плат, необхідно буде сплатити податок на доходи фізосіб 18%.

Читайте ще: