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В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок

12 октября 2021, 14:36

Канікули в Україні переносять для обмеження контактів з метою попередження подальшого зростання поширення COVID-19.

школа
В Україні школярів відправляють на дострокові канікули / Reuters

В Україні в ряді областей прийнято рішення про перенесення початку осінніх канікул у школах з метою попередження подальшого зростання поширення COVID-19.

Де в Україні перенесли початок канікул у школах:

Херсонська область

У Херсоні регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації прийняла рішення про перенесення посенних канікул у школах з 1 листопада на 18 жовтня. Ініціативу пояснили необхідністю обмеження контактів з метою попередження подальшого зростання поширення COVID-19.

Пропозицію підтримали одноголосно, тому школярі відпочиватимуть з 18 по 24 жовтня, повідомляє прес-служба міської ради.

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Харківська область

Зазначимо, що аналогічне рішення було ухвалено також Харківської області.

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"Ми прийняли одне з відповідальних рішень, яке, я сподіваюся, дасть пом'якшення ситуації навколо поширення хвороби. А саме — запровадимо шкільні канікули на території Харківської області з 18 жовтня. Щоб після свят, які будуть наступного тижня (а це 4 дні) — канікули дозволили на досить істотний час обмежити контакти і дітей, і дорослих", — пояснив заступник голови Харківської обласної адміністрації Михайло Черняк за підсумками засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС.

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Івано-Франківська область

В Івано-Франківську осінні канікули, які мали розпочатися 25 жовтня, змістили на тиждень. Школярі відпочиватимуть з 18 жовтня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

"З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Планово канікули повинні були початися 25 жовтня, але тільки що на оперативній нараді прийняли рішення перенести їх на тиждень раніше", - повідомив Марцінків.

Причиною цього рішення є високий ріст захворювання на грип та ГРВІ серед школярів.

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Черкаська область

У Черкасах школярі підуть на осінні канікули тижнем раніше. Таке рішення було прийнято з метою економії витрат на опалення, заявив міський голова Анатолій Бондаренко в Facebook.

"У школах, щоб зменшити витрати тепла, профільний департамент запропонував перенести осінні канікули тижнем раніше і провести їх з 18 по 24 жовтня", - написав мер.

Він також зазначив, що в закладах середньої освіти опалення підключатимуть вже після канікул, але за окремими заявками директорів шкіл.

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Сумська область

У сумських школах канікули почнуться на тиждень раніше з 18 жовтня. Про це під час апаратної наради в мерії повідомила начальниця міськуправління освіти Антоніна Данильченко.

За її словами, було прийнято рішення почати канікули раніше, щоб спробувати розірвати ланцюжки захворювань коронавірусом. До того ж перед канікулами будуть довгі вихідні з 14 по 17 Жовтня.

Мер Сум Олександр Лисенко запропонував подумати над продовженням канікул на тиждень або можливий початок дистанційного навчання, пише Данкор.

Миколаївська область

У Миколаєві будуть перенесені осінні канікули в загальноосвітніх школах - їх почнуть на тиждень пізніше запланованого терміну, говориться на сторінку управління освіти Миколаївської міської ради в Facebook.

"Управління освіти міської ради рекомендує закладам загальної середньої освіти міста Миколаєва внести зміни в структуру навчального року і провести осінні канікули з 25 по 31 жовтня 2021 року включно. Відповідний лист направлено на адресу керівників закладів середньої освіти", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що раніше осінні канікули планували провести з 18 по 24 жовтня.

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Вінницька область

Для школярів Вінниці осінні канікули цього року розпочнуться на тиждень раніше. Замість 25 жовтня учні підуть на відпочинок 18-го, повідомляє місцеве видання Вінниця.info.

За словами директора Департаменту освіти Вінницької міської ради Оксани Яценко, перенести дати осінніх канікул вирішили керівники шкіл, а їх пропозицію підтримали, щоб "не розривати вихідні".

Кіровоградська область

У Кропивницькому осінні канікули розпочнуться 18 жовтня для школярів і триватимуть два тижні, а не один. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

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Донецька область

18 жовтня в школах Слов'янська починаються осінні канікули. Школярі відпочиватимуть два тижні - до першого листопада. Про це повідомив заступник керівника Слов'янської ВЦА Юрій Підлісний, повідомляє Karachun.com.ua.

Хмельницька область

У Хмельницькому також перенесли початок шкільних канікул. У 2021 році в Хмельницькому канікули триватимуть з 18-го по 22-е жовтня, пише ye.ua.

Раніше, в Міністерстві освіти прокоментували роботу навчальних закладів в "червоній" зоні карантину. В якому випадку школи перейдуть на дистанційне навчання, читайте в матеріалі: Як працюватимуть школи в "червоній" зоні і чи буде видаленка: у МОЗ дали відповідь.

Під час канікул важливо організувати спільне дозвілля з дитиною і провести час максимально продуктивно провести час. Ви можете зробити слайм в домашніх умовах.

viber
канікули
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