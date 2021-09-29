Як працюватимуть школи в "червоній" зоні і чи буде дистанційка: у МОЗ дали відповідь

Для роботи навчальних закладів в "помаранчевій" зоні необхідно 80% вакцинованих педагогів / скріншот з відео

Школи в "червоній" зоні карантину працюватимуть лише за умови 100% вакцинації колективу. Про це повідомила заступник міністра освіти Віра Рогова.

Під час ефіру у Сніданку з 1+1 представниця МОН нагадала, що для роботи навчальних закладів у "помаранчевій" карантинній зоні необхідно 80% і більше вакцинованих педагогів, але з переходом у "червону", цей показник має бути максимальним.

"Помаранчева" зона передбачає 80% вакцинованих вчителів. При цьому навчаються всі діти: дошкільна, початкова, вища, середня школа. Якщо регіон переходить в" червону" зону, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів", — зазначила заступник міністра.

Також вона пояснила, що якщо такого показника досягнуто не буде, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту.

Читайте такжеВакцинація в Україні: Зеленський доручив прищепити 70% держслужбовців за 2 тижніРогова підкреслила, що працювати дитсадки, і початкова, і спеціалізована школа будуть тільки при стовідсотковій вакцинації всього колективу установи.

Раніше ми повідомляли, що в Україні чиновників і вчителів хочуть включити до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови або ухилення від вакцинації від COVID-19 їх будуть усувати від роботи.