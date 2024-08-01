УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Бронювання не звільняє: у ТЦК попередили українців щодо проходження ВЛК

Анна Косик
1 серпня 2024, 09:49
211
Громадяни з бронюванням звільняються від щорічної комісії, однак зобов'язані проходити ВЛК у певні терміни.
ВВК
Заброньованим від мобілізації не уникнути проходження ВЛК / Колаж: Главред, фото: flickr, УНІАН

В Україні активно обговорюється економічне бронювання, зокрема те, що особи, які забронювалися через "Дію" не зобов'язані проходити ВЛК. Однак це не зовсім відповідає дійсності.

В інтерв'ю Главреду офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак розповіла, що з метою обліку ВЛК потрібно проходити раз на 5 років незалежно від того, має громадянин бронювання чи ні.

"Так, щорічно з метою визначення придатності до військової служби направляти на ВЛК ніхто не буде – це прямо передбачено законом, а також це зайве навантаження на військово-лікарську комісію. Тому що ми розуміємо, що заброньований громадянин не підлягає заклику до закінчення певного терміну бронювання", - додала вона.

відео дня

Козак пояснює, що попри це чи навіть відстрочку, громадян ніхто не звільняє від інших правил військового обліку. Тому, у випадку, якщо заброньованого направляють на ВЛК, потрібно її пройти. Це стосується і тих ситуацій, коли викликають повісткою до ТЦК.

Хто така Лариса Козак

Лариса Сергіївна Козак - офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, капітан Збройних сил України.

Обновление данных инфографика
Оновлення даних / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Напередодні стало відомо, що мобілізація в Україні набирає обертів і має допомогти заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями. Зокрема, Україна мобілізує до 30 тисяч осіб на місяць - це вдвічі-втричі більше, ніж було взимку, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця мобілізує РФ.

Раніше стало відомо, що в рамках нових законів, військовозобов'язані мають особисто повідомляти ТЦК та СП про будь-які зміни в своїх персональних даних, зокрема про одруження або народження дітей, протягом семи днів.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін заявив, що перші штрафи від 17 тисяч грн. до 25 тисяч 500 грн за неоновлення військово-облікових даних, ймовірно, очікуються через місяць, після 20 серпня або на початку вересня.

Інші новини про економічне бронювання:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Козак ТЦК та СП Бронь від мобілізації
Реклама

Головне за день

Перше "срібло": Україна здобула другу медаль на Олімпіаді-2024

Перше "срібло": Україна здобула другу медаль на Олімпіаді-2024

11:50 Спорт
"Шахед" влучив у будинок російського опозиціонера під Києвом: що відомо

"Шахед" влучив у будинок російського опозиціонера під Києвом: що відомо

10:38 Україна
Нічна атака РФ по Україні "Іскандерами" та "Шахедами": що вдалось збити ППО

Нічна атака РФ по Україні "Іскандерами" та "Шахедами": що вдалось збити ППО

10:32 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Чому в Польщі не можна говорити Таня 25378

Чому в Польщі не можна говорити Таня

РФ зазнала величезних втрат, Путін ухвалив нове рішення щодо війни 16741

РФ зазнала величезних втрат, Путін ухвалив нове рішення щодо війни

Що чекає на українців, які не оновилися до 16 липня: у ТЦК зробили заяву 4925

Що чекає на українців, які не оновилися до 16 липня: у ТЦК зробили заяву

Помер дядько Гаррі та Вільяма: у королівській родині трапилося горе 2351

Помер дядько Гаррі та Вільяма: у королівській родині трапилося горе

Останні новини

11:50

Перше "срібло": Україна здобула другу медаль на Олімпіаді-2024

11:36

Україні загрожують серйозні обстріли: Росс назвав небезпечні дати в серпні 2024 рокуВідео

11:19

Втеча будь-якими способами: окупанти масово хочуть вибратися з України - ГУР

10:38

"Шахед" влучив у будинок російського опозиціонера під Києвом: що відомо

10:32

Нічна атака РФ по Україні "Іскандерами" та "Шахедами": що вдалось збити ППО

Нові права, виплати та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 серпняНові права, виплати та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 серпня
10:28

Ворог суне вже без важкої техніки: ЗСУ розповіли, що змінилось біля Часового Яру

09:56

Чому огірки ростуть криві та що з цим робити

09:53

Миттєвої переваги не буде, "але": чого чекати від F-16 в Україні – генерал США

09:49

Бронювання не звільняє: у ТЦК попередили українців щодо проходження ВЛК

Реклама
09:37

"Занадто небезпечно": у зірки "Діамантової руки" виявили пухлину - ЗМІ

09:28

Гороскоп на завтра 2 серпня: Стрільцям - багато перешкод, Водолії матимуть все, що захочуть

09:27

"Хтось засмутився": через можливе прибуття F-16 в Україну РФ змінила тактику удару

09:09

Ізраїль убив лідерів "Хезболли" і ХАМАСу: що далі?Погляд

08:49

"Без відповіді": король Чарльз відрікся від принца Гаррі

08:40

Уламки безпілотників після атаки РФ впали в Румунії: реакція країни

07:43

Наблизилися до Покровська: РФ окупувала Тимофіївку на Донбасі - DeepState

06:54

Механізмів "пряник - кнут" немає: про підвищення податківПогляд

06:43

Україна отримала шість винищувачів F-16 від Нідерландів - The Times

05:35

Гороскоп на серпень 2024 року для Дів: чого чекати у коханні, роботі, фінансахВідео

05:30

Чи зможе Китай перетнути "червоні лінії" після виборів у США: експерт розкрив деталі

Реклама
04:27

Чи потрібно повідомляти ТЦК про одруження і народження дітей: роз'яснення

03:30

Чи потрібно проходити ВЛК тим, хто оновив дані через "Резерв+": відповідь ТЦК

03:08

Військовозобов'язаних можуть доставити до ТЦК навіть після оновлення даних: у чому причина

02:30

5-та стаття не спрацює: з'явився несподіваний сценарій війни РФ із НАТО

01:30

"Білявка в законі" Різ Візерспун завела роман через рік після розлучення - ЗМІ

00:29

Гороскоп на серпень 2024 для Терезів: доленосна зустріч і важливе рішенняВідео

00:15

Україна під атакою "Шахедів" і ракет: у багатьох містах пролунали вибухи

31 липня, середа
23:55

Лайфхак для пилососа: наповнить весь дім неймовірним запахомВідео

23:48

"Ми ламаємо голову. Це ризик": Зеленський дорікнув Заходу і висловився про удари по РФ

23:42

"Саме по собі нічого не працює": майор вказав на важливий нюанс із F-16

23:31

Гороскоп на серпень 2024 для Левів: що можна і що не варто робити в останній місяць літаВідео

22:57

Як швидко вивести 12 найбільш стійких плям на одязі: результат вражаючий

22:54

F-16 уже виконали перші польоти над Україною, у США уникнули відповіді

22:14

"Ми їх зможемо зупинити": Зеленський назвав три причини, чому РФ має успіхи на фронті

22:12

Гороскоп на серпень 2024: Раки отримають прибуток і гарну новинуВідео

21:55

Помер дядько Гаррі та Вільяма: у королівській родині трапилося горе

21:48

Призовника можуть мобілізувати ще в черзі на "бронь": роз'яснення ТЦК

21:46

Які помилки в макіяжі "зістарять" ваше обличчя: візажист здивував порадами

21:34

"Вирішувати має український народ": Зеленський раптово заговорив про референдум

21:28

"Більше 60% важких металів": Злата Огнєвіч налякала результатами обстеження

Реклама
21:06

Росіяни "прогулялися" найзараженішою зоною ЧАЕС: еколог шокував наслідками

20:13

Китай уріже продаж цивільних коптерів після критики підтримки Росії

20:06

Гороскоп на серпень 2024 для Близнюків: роман, хороші новини та застілляВідео

20:05

В Україні змінюється погода: в яких регіонах серйозно потепліє

19:58

ЗСУ зупинили навалу росіян біля Торецька: в МВА зізнались, хто контролює місто

19:31

Коли в нашій країні з'явиться "найгучніший голос у кімнаті"Погляд

19:23

Алла Пугачова вперше зізналася, чому більше не виступає

19:10

Жінка використовує незвичайний продукт для лікування лупи: волосся блискуче та здорове

19:07

План для Трампа з перемогою України та обломом Китаю: що потрібно для завершення війни

18:47

Що не можна робити в день Медового Спаса: суворі прикмети і заборони 1 серпня

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти