Бронювання не звільняє: у ТЦК попередили українців щодо проходження ВЛК

Громадяни з бронюванням звільняються від щорічної комісії, однак зобов'язані проходити ВЛК у певні терміни.

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Заброньованим від мобілізації не уникнути проходження ВЛК / Колаж: Главред, фото: flickr, УНІАН

В Україні активно обговорюється економічне бронювання, зокрема те, що особи, які забронювалися через "Дію" не зобов'язані проходити ВЛК. Однак це не зовсім відповідає дійсності.

В інтерв'ю Главреду офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак розповіла, що з метою обліку ВЛК потрібно проходити раз на 5 років незалежно від того, має громадянин бронювання чи ні.

"Так, щорічно з метою визначення придатності до військової служби направляти на ВЛК ніхто не буде – це прямо передбачено законом, а також це зайве навантаження на військово-лікарську комісію. Тому що ми розуміємо, що заброньований громадянин не підлягає заклику до закінчення певного терміну бронювання", - додала вона. відео дня

Козак пояснює, що попри це чи навіть відстрочку, громадян ніхто не звільняє від інших правил військового обліку. Тому, у випадку, якщо заброньованого направляють на ВЛК, потрібно її пройти. Це стосується і тих ситуацій, коли викликають повісткою до ТЦК.

Хто така Лариса Козак Лариса Сергіївна Козак - офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, капітан Збройних сил України.

Оновлення даних / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Напередодні стало відомо, що мобілізація в Україні набирає обертів і має допомогти заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями. Зокрема, Україна мобілізує до 30 тисяч осіб на місяць - це вдвічі-втричі більше, ніж було взимку, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця мобілізує РФ.

Раніше стало відомо, що в рамках нових законів, військовозобов'язані мають особисто повідомляти ТЦК та СП про будь-які зміни в своїх персональних даних, зокрема про одруження або народження дітей, протягом семи днів.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін заявив, що перші штрафи від 17 тисяч грн. до 25 тисяч 500 грн за неоновлення військово-облікових даних, ймовірно, очікуються через місяць, після 20 серпня або на початку вересня.

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