В Україні офіційно з'явилася нова професія: що про неї відомо

Навчені в Україні демінери зможуть працювати за кордоном без необхідності проходити навчання знову.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-oficialno-poyavilas-novaya-professiya-chto-o-ney-izvestno-10585280.html Посилання скопійоване

В Україні офіційно з'явилася нова професія / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні офіційно з'явилася нова професія. Так, національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт "Оператор із пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)". Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Дотепер у нас не було професійного стандарту демінер. Фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами. Наявність же професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам (IMAS – International Mine Action Standards), створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів. Це дасть змогу залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних", - розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Відомо, що після затвердження стандарту буде проведено низку заходів для введення в правове поле нової професії: присвоєння коду, упорядкування оплати праці. Окрім того, під нову професію розроблять відповідний освітній стандарт і за ним готуватимуть дипломованих фахівців.

відео дня

Крім того, затверджений професійний стандарт, який відповідає вимогам IMAS, дасть змогу фахівцям, які мають міжнародний сертифікат, підтвердити свою кваліфікацію в Україні. Відповідно, навчені в Україні демінери також зможуть працювати за кордоном без необхідності проходити навчання знову.

У відомстві також зазначили, що люди з інвалідністю, включно з тими, хто має ампутації, можуть працювати на посаді демінера у нетехнічному обстеженні території за допомогою дронів та іншої техніки. Це відкриває довгострокові перспективи для роботи в цій сфері, підкреслили в Мінекономіки.

"В Україні є багато можливостей для роботи демінером, і важливо, щоб ветерани могли використовувати свої навички у мирному житті", - підкреслили у відомстві.

Що відомо про Мінекономіки? Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Розмінування територій - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кабінет міністрів ухвалив на засіданні рішення про запуск проєкту єдиної уніфікованої процедури сертифікації операторів протимінної діяльності.

Також відомо, що розмінування акваторій Азовського та Чорного морів може зайняти близько пів року.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред