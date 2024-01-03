Розмінування Чорного моря: ВМС України озвучили терміни

ВМС Збройних сил України готують операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів.

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ВМС планують масштабну операцію з розмінування українських морів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook Дмитро Плетенчук

Військово-морські сили України готуються до масштабної операції з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Розмінування може зайняти близько пів року. Про це повідомив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону.

"Плануємо операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів. Наразі створено штаб, сама операція планується. За результатами її планування ми можемо зазначити, що розмінування морських шляхів комунікації триватиме три-пʼять місяців", - сказав Плетенчук.

За його словами, глобальна операція з розмінування може тривати кілька років, оскільки ВМС натрапляють на різноманітні залишки зброї, включно з тими, що використовувалися під час світових війн. Також речник підкреслив, що для розмінування моря використовують спеціальні дрони та відбувається взаємодія з міжнародними партнерами.

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"Ми у постійному діалозі з нашими іноземними партнерами з цього питання і робота у цьому напрямі триває постійно - як і навчання, як і набуття досвіду, як і сам процес", - додав речник ВМС.

Розмінування України

Нагадаємо, уряд Австрії анонсував фінансування обладнання для розмінування в Україні на 2 млн євро. Канцлер Карл Нехаммер заявив про виділення цієї суми в Міжнародний трастовий фонд для закупівлі необхідного обладнання.

Також актор Міша Коллінз, відомий роллю у серіалі "Надприродне", підтримує українську культуру і став амбасадором платформи United24 у напрямі гуманітарного розмінування в Україні. Він активно використовує свої соціальні мережі для збору коштів на очищення країни від снарядів.

Крім цього, при звільненні Роботиного в Запорізькій області головною рушійною силою стали українські сапери. Вони розчищали шляхи для техніки та піхоти, стикаючись з масштабними мінними полями окупантів. Ворог використовував різні міни та пастки, намагаючись створити перешкоди для українських військ.

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