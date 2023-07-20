В Україні виявили небезпечну каву: може викликати гостре отруєння

Кава з небезпечною речовиною потрапила до України з Австрії. Вона містить токсин, який викликає нудоту і судоми та може серйозно позначитися на здоров’ї.

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В Україні виявили небезпечну каву/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

До України потрапила небезпечна мелена кава, у якій виявили охратоксин А. Ця речовина є шкідливим мікротоксином, який після вживання може спричинити важкі наслідки.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. У відомстві зазначили, що вони отримали сигнал про потрапляння на територію України під час імпорту меленої кави з небезпечним токсином.

Кава була завезена з Австрії на адресу ТОВ "ТД ГУРМАНДІЗ", що у Києві. Виробник кави – Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія.

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Повідомлення про те, що небезпечна кава потрапила на територію України, надійшло через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Що таке охратоксин А

Охратоксин А – це речовина, яку продукують мікроскопічні плісняві гриби роду Аспергіл і роду Пеніциліум.

Такий токсин є небезпечним для здоров'я людини. Після потрапляння в організм людини він може викликати гостре отруєння, яке може дати ускладнення на нирки, і має накопичувальну дію. Симптомами такого отруєння є нудота, блювання, прискорене серцебиття, запаморочення і судоми.

Раніше Главред розповідав, що краще пити – зелений чай або каву. Зелений чай і кава – одні з найпопулярніших напоїв серед багатьох людей. Дискусії про те, що більше бадьорить – зелений чай або кава, йдуть давно.

Також раніше ми розповідали, навіщо п'ють каву з морозивом. Кава з морозивом називається глясе (гляссе, glace). Термін "глясе" – французький, перекладається, як "лід".

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