В Україні виявили небезпечну каву: може викликати гостре отруєння

До України потрапила небезпечна мелена кава, у якій виявили охратоксин А. Ця речовина є шкідливим мікротоксином, який після вживання може спричинити важкі наслідки.
Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. У відомстві зазначили, що вони отримали сигнал про потрапляння на територію України під час імпорту меленої кави з небезпечним токсином.
Кава була завезена з Австрії на адресу ТОВ "ТД ГУРМАНДІЗ", що у Києві. Виробник кави – Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія.
Повідомлення про те, що небезпечна кава потрапила на територію України, надійшло через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).
Що таке охратоксин А
Охратоксин А – це речовина, яку продукують мікроскопічні плісняві гриби роду Аспергіл і роду Пеніциліум.
Такий токсин є небезпечним для здоров'я людини. Після потрапляння в організм людини він може викликати гостре отруєння, яке може дати ускладнення на нирки, і має накопичувальну дію. Симптомами такого отруєння є нудота, блювання, прискорене серцебиття, запаморочення і судоми.
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Також раніше ми розповідали, навіщо п'ють каву з морозивом. Кава з морозивом називається глясе (гляссе, glace). Термін "глясе" – французький, перекладається, як "лід".
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