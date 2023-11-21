В Україні вночі прогриміли вибухи: РФ завдала нового удару ракетами та дронами

У ніч на вівторок російські окупанти завдали чергового ракетно-дронового удару по Україні.

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РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скріншот

У ніч на вівторок, 21 листопада, російські війська вночі випустили по території України 11 дронов-камікадзе Шахед і 5 ракет двох типів.

Сили ППО України збили 10 дронів і одну ракету, йдеться в повідомленні в Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" і 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131", - підкреслюється в повідомленні.

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Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних безпілотників.

В результаті ворожого удару руйнування і пошкодження отримали Центральна міська лікарня в місті Селидове Донецької області, будівля шахти "Котляревська" та інша цивільна інфраструктура.

/ Facebook/kpszsu

Де гриміли вибухи

Відзначимо, що в ніч на вівторок в Хмельницькому районі були чутні вибухи, в регіоні працювали українські сили ППО.

"Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - повідомив в Facebook заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що Росія масовано атакувала Україну дронами. Безпілотники запустили кількома групами з різних напрямків - постійно змінювали вектори руху за маршрутом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ прикривають три радіуси ППО. Бойове хрещення комплекс Patriot пройшов, коли РФ безуспішно атакувала столицю "кинджалами".

Як раніше повідомлялося, Володимир Зеленський назвав терміни і ймовірні цілі масованих ракетних ударів РФ. Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року, наголосив президент.

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