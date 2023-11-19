Росія масовано атакувала Україну дронами: у Києві лунали вибухи

В ніч на 19 листопада російські окупанти масово запустили по Україні безпілотники типу Shahed, по яких відпрацювали сили ППО. Безпілотники були запущені декількома групами і заходили у Київську область із різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.
Київська обласна військова адміністрація у Telegram-каналі повідомила, що на Київщині сили ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях.
"Тривога в столиці оголошувалася кілька разів. Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей", - заявили в КМВА.відео дня
За поточною інформацією, в місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань.
Нагадаємо, що РФ готує новий масований удар. Юрій Федоров повідомив, що тією кількістю ракет, які є в наявності у Росії зараз, серйозного збитку українській енергетиці не завдати.
Зеленський назвав терміни і ймовірні цілі масованих ракетних ударів РФ. Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року, наголосив президент.
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