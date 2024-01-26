'Працюємо з китайською стороною': Україна запросила Сі Цзіньпіна на мирний саміт

Україна спільно з іншими світовими партнерами працює над залученням Китаю до мирного саміту у Швейцарії.

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Україна запросила Сі Цзіньпіна на мирний саміт щодо війни з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Україна запросила главу Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у мирному саміті світових лідерів з нагоди наближення другої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Він має відбутися у Швейцарії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкву.

"Ми однозначно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні президента Китайської Народної Республіки", - сказав Жовква.

Український дипломат висловив надію, що Китай приєднається до цієї ініціативи на найвищому рівні, а його участь буде надзвичайно важливою для України. Жовква підкреслив, що спільно з іншими світовими партнерами Україна працює над залученням китайської сторони до цієї події.

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"Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важлива участь у такому саміті", - додав він.

Водночас, поки не визначено конкретну дату чи місце проведення саміту, але Швейцарія вже погодилась провести його на прохання України. Наразі обговорюються деталі цієї події.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Слід зауважити, що Китай має тісні відносини з Росією і поки утримується від критики війни в Україні. Однак він також пропонує свою допомогу в посередництві в розв'язанні війни і підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності усіх країн.

Нагадаємо, 21 березня 2023 року в Москві відбулися переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Головною темою обговорення стала війна в Україні. Після зустрічі вони підписали заяву "Про поглиблення відносин всеосяжного партнерства" і план розвитку економічного співробітництва до 2030 року.

Також ексрадник держсекретаря США Метью Брайза заявив, що президент Китаю намагається зміцнити співпрацю з російським диктатором Путіним з метою послаблення лідерства США. Він вважає, що ця стратегія спрямована на зниження впливу Байдена та зміцнення позицій обох країн у світі.

Як повідомляв Главред, Китай відхилив можливість зустрічі прем'єр-міністра Лі Цяна та президента України Володимира Зеленського в Швейцарії. За даними Politico, уряд Китаю не зацікавлений в припиненні війни в Україні.

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