Тепер офіційно: для кого в Україні вакцинація стане обов'язковою

Невакциновані будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою. Наказ набирає чинності через місяць з моменту його публікації.

Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

"Педагоги та працівники органів влади щодня взаємодіють з великою кількістю людей, а тому ризикують заразитися на коронавірусній хворобі. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 - не вакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров'я українців та їх близьких, створивши безпечне середовище в навчальних закладах та установах ", - пояснив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Читайте такжеМасова вакцинація дітей в Україні: у МОЗ назвали умовиУ МОЗ також підкреслили, що працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щеплюються проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Раніше ми повідомляли, що адміністрація школи в Києві отримають право самостійно усувати від роботи вчителів без збереження зарплати, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу COVID-19. Про це заявив заступник мера столиці Валентин Мондрієвський.

Чиновник каже, що директори, в перспективі, навіть отримають право оголошувати догану або навіть звільнення за відсутність контролю за вакцинацією працівників.