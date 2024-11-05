'Вже давно на часі': військова 92 ОШБр закликає до обовʼязкової мобілізації жінок

За словами Євгенії Закревської, українці мають зробити для себе вибір: окупація, еміграція або спротив.

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Мобілізація жінок в армію / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, УНІАН

Ключові тези військовослужбовиці

Україна повинна оголосити обов’язкову мобілізацію жінок

Питання ротацій стоїть на порядку денному

Україні потрібно покращити систему ротації та активізувати мобілізаційні заходи, включно з призовом жінок. Про це повідомила Євгенія Закревська, адвокатка та військовослужбовиця 92-ї окремої штурмової бригади в інтерв'ю hromadske.

Вона пояснює, що наразі не вистачає новобранців навіть на поповнення втрат, тому військовослужбовиця не вірить у можливість запровадження чітких термінів служби. Натомість щоб хоча б якось покращити ситуацію з мобілізацією, Закревська пропонує почати призивати жінок у військо.

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"Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов’язкову мобілізацію жінок. Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк", - підкреслила Євгенія Закревська.

Військова також акцентувала на необхідності ротації військовослужбовців, аби забезпечити їм реальний перепочинок.

"Хочемо ми чи ні — ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави — це спротив", - підсумувала Закревська.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомляв, що в Україні триває мобілізація, проте питання про обов’язкову службу жінок наразі навіть не піднімається.

Водночас Віталій Портников закликав не мати ілюзій, щодо призову жінок. Він підкреслив, якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо ж продовжиться пʼять років, то будуть мобілізовувати жінок.

Як раніше писав Главред, Сполучені Штати тиснуть на військово-політичне керівництво України з метою змінити правила мобілізації. Зокрема, пропонується зменшити мобілізаційний вік з 25 років до 18.

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