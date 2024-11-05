'Вже давно на часі': військова 92 ОШБр закликає до обовʼязкової мобілізації жінок

Ключові тези військовослужбовиці
- Україна повинна оголосити обов’язкову мобілізацію жінок
- Питання ротацій стоїть на порядку денному
Україні потрібно покращити систему ротації та активізувати мобілізаційні заходи, включно з призовом жінок. Про це повідомила Євгенія Закревська, адвокатка та військовослужбовиця 92-ї окремої штурмової бригади в інтерв'ю hromadske.
Вона пояснює, що наразі не вистачає новобранців навіть на поповнення втрат, тому військовослужбовиця не вірить у можливість запровадження чітких термінів служби. Натомість щоб хоча б якось покращити ситуацію з мобілізацією, Закревська пропонує почати призивати жінок у військо.
"Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов’язкову мобілізацію жінок. Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк", - підкреслила Євгенія Закревська.
Військова також акцентувала на необхідності ротації військовослужбовців, аби забезпечити їм реальний перепочинок.
"Хочемо ми чи ні — ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави — це спротив", - підсумувала Закревська.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація в Україні - новини за темою
Нагадаємо, народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомляв, що в Україні триває мобілізація, проте питання про обов’язкову службу жінок наразі навіть не піднімається.
Водночас Віталій Портников закликав не мати ілюзій, щодо призову жінок. Він підкреслив, якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо ж продовжиться пʼять років, то будуть мобілізовувати жінок.
Як раніше писав Главред, Сполучені Штати тиснуть на військово-політичне керівництво України з метою змінити правила мобілізації. Зокрема, пропонується зменшити мобілізаційний вік з 25 років до 18.
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