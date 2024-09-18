В Україні припинять мобілізувати деяких чоловіків: Міноборони готує указ

Обмежено придатних українців до 25 років, яких вже мобілізували, не відправлятимуть на штурми чи інші ризиковані операції, розповів Руслан Стефанчук.

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Буде розроблено механізм ротації для заміни обмежено придатних відком до 25 років / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, УНІАН

В Україні планують припинити мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком до 25 років. Відповідний указ оприлюднять до кінця тижня. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу.

За його словами, Рада провела закриту нараду з військовими. На ній обговорили питання мобілізації осіб до 25, які є обмежено придатними до військової служби.

"Насамперед Збройні сили не мобілізуватимуть таких осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в указі Міноборони, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня", - сказав Стефанчук. відео дня

Водночас ті обмежено придатні, яких вже мобілізували, не братимуть участі в операціях з високим ризиком для життя, їх не відправлятимуть на штурми.

Стефанчук наголосив, що на законодавчому рівні буде розроблено механізм ротації цих осіб. Крім цього, розглянуть питання відстрочки, щоб вивезти вже мобілізованих і замінити цих осіб на більш підготовлених бійців.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Заборона мобілізації осіб віком до 25 років - що відомо

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект № 11379-д, що передбачає звільнення від мобілізації осіб віком 18-25 років, які тимчасово непридатні до служби, не проходили строкову службу та не навчався на військовій кафедрі.

Верховна Рада чекає на указ Міноборони про припинення мобілізації чоловіків віком 18-25 років, які мають обмежену придатність. Спікер парламенту Руслан Стефанчук підтримує ініціативу.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що законопроєкт № 11379-д забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних осіб віком 18-25 років, але й тих, хто не проходив строкову службу або не має військової кафедри. Законопроєкт також передбачає право на звільнення вже мобілізованих за цією нормою.

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