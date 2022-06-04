Прикривалася руками і плакала: Олена Зеленська в траурному костюмі ледь не розридалася

Олена Зеленська / соцмережі

Перша леді України Олена Зеленська виступила біля Софії Київської на честь Дня пам'яті дітей, загиблих через російську агресію і вразила публіку траурним образом.

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена 4 червня опублікувала фото, де вшанувати пам'ять дітей.

"У Софії поруч стояли дипломати з різних країн і близькі дітей, яких більше немає. Розстріляних в евакуаційних машинах. Вбитих уламками. Відібраних дикою російською агресією. Назавжди. Страшне слово. Страшна його невблаганність. Не знаю, що відчували дипломати, кидати українських дітей один на один з війною - заради тих, кого вже немає. Робити все для захисту тих, хто ще живий. Боляче навіть уявити, що відчувають батьки. Всі банальні слова тут зайві. Хотілося просто обійняти, потримати за руку", - прокоментувала зустріч Олена.

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На фото видно, що для зустрічі з високопоставленими гостями перша леді вибрала елегантний, але траурний образ, що складається з чорних штанів з високою талією, чорного піджака-кімоно, коричневої блузки та лакових лоферів.

Пізніше Зеленська поділилася відео, на якому виголошує промову. На кадрах видно, що дружина глави держави дуже хвилюється.

У деяких моментах Олена ледь стримує сльози, говорячи про загиблих.

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