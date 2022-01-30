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В Україні хочуть довічно позбавляти водійського посвідчення: кому загрожує

30 січня 2022, 13:00

За словами авторів, створення документа "обумовлено нерідкими випадками масштабних ДТП по всій країні".

права, водії
права, водії / Autonews.com.ua, УНІАН

Автомобілістам приготували новий сюрприз. В Україні можуть довічно позбавляти водійських посвідчень.

Про це йдеться в законопроекті 6278, який зареєстрували у Верховній Раді.

За словами авторів, створення документа "обумовлено нерідкими випадками масштабних ДТП по всій країні". Саме тому водіїв пропонують жорсткіше карати.

Довічне позбавлення водійських прав

Зокрема, проект закону вносить зміни до ст.30 Кодексу України Про адміністративні правопорушення та ст. 55 Кримінального кодексу України в частині позбавлення громадян посвідчення водія. За систематичні грубі порушення в разі прийняття будуть позбавлять довічно посвідчення. Зараз за це забирають права на 10 років.

У документі йдеться саме про водіння автомобіля в нетверезому стані. Відзначається, що подібні зміни дозволять дисциплінувати водіїв на дорогах і зберегти життя людей.

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читайте такожУ МВС поміняли правила складання іспитів на водійські права

Як повідомляв Главред, 16 лютого 2021 року парламент прирівняв цифрові водійські права у додатку Дія до паперових.

Тепер водій може пред'являти електронне водійське посвідчення, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і Договір обов'язкового страхування (ОСЦПВ) поліцейським для посвідчення своєї особи і права на водіння.

А ось в Миколаєві місцева мешканка-79-літня Ольга Перепелиця - успішно склала іспити і отримала перше у своєму житті водійське посвідчення.

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Верховна Рада водійські права посвідчення
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