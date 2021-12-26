До 40 тисяч гривень: наскільки великі штрафи за їзду без прав в Україні

Наскільки великі штрафи за їзду без прав в Україні / ua. depositphotos.com

Українським законодавством досить чітко регламентовані розміри адміністративних стягнень за порушення правил дорожнього руху, зокрема - штрафи за їзду без прав на авто - та мотоциклетному транспорті.

За їзду без водійських прав штрафи можуть досягати 40,8 тисячі гривень. Розмір штрафу залежить від приватної ситуації, а саме:

425 гривень - за їзду без водійського посвідчення або у власника транспортного засобу таке посвідчення прострочено;

3400 гривень-за управління або передачу управління особі, яка не має такого права (у тому числі якщо в правах немає потрібної категорії);

40800 гривень - за повторне порушення протягом року з позбавленням права керування строком від 5 до 7 років та з можливою конфіскацією транспортного засобу;

20400 гривень - за неправомірну їзду після позбавлення водійських прав.

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Нагадаємо, у березні нинішнього року президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення ПДР. В першу чергу мова йде про підвищення розміру штрафів за водіння авто в нетверезому стані, а також за перевищення швидкості.

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Зокрема, за водіння в нетверезому стані штраф зріс до 17 000 грн – одночасно водій позбудеться водійських прав на рік.

За повторне порушення людину чекає штраф вже в 34 000 грн - і три роки без прав.

Втретє покарання буде у вигляді штрафу в 51 000 грн - разом з конфіскацією авто, адміністративним арештом на 15 діб і позбавленням прав на 10 років.