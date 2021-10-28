У Сумах на очах у дружини вбили члена "Правого сектора"

Чоловіка застрелили біля власного під'їзду / Суспільне

У Сумах біля під'їзду власного будинку вбили представника "Правого сектора" Олександра Іваніну. Чоловіка застрелили в четвер, 27 жовтня, на очах у його дружини. Про трагедію повідомив голова Сумської організації "Правий сектор" Сергій Супрун у Facebook.

"Вбито Олександра Іваніну, активіста Національно-визвольного руху "Правий сектор" Сумщини. Застрелений біля під'їзду власного будинку в присутності дружини", - написав активіст.

Деталі трагедії Супрун розповів виданню "Суспільне"

"Близько 21 години Саша разом з дружиною Анею під'їхали на машині до свого під'їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. В цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю і почав стріляти. Зробив кілька пострілів", - розповів Супрун.

Також, за його словами, це може бути пов'язано з антикримінальною діяльністю Іваніни. Зокрема, йдеться, що загиблий з критикою висвітлював діяльність певних осіб влади та бізнесу міста.

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Якраз напередодні він прийшов на засідання міської ради і розкритикував місцевих депутатів і перевізників маршруток. Відповідне відео є на сторінці Іваніни у Facebook.

На кадрах він дорікав деяким народним обранцям і бізнесу за високі ціни і низьку якість обслуговування. Також він заявив, що "на дорогах міста будуть зупиняти транспорт, що порушує критерії, яким повинні відповідати маршрутки, з викликом поліції".

Інцидент вже прокоментував журналістам речник Національної поліції Сумської області Володимир Крупецьких. За його словами, виклик до поліції надійшов о 21.10. Загиблий 1992 року народження.

Крупецьких повідомив, що на місці трагедії працюють фахівці і додав, що, за попередньою інформацією, активіст помер в результаті вогнепального поранення.

Зазначимо, минулого року Іваніна балотувався у місцеві депутати від партії "Правий сектор". Однак електорат його не підтримав.

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