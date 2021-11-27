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У США назвали два сценарії у разі атаки РФ на Україну

27 листопада 2021, 17:31

Один з варіантів передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Україна США
У США готують відповідь на випадок нападу РФ на Україну / УНІАН

У Сполучених Штатах готові до рішучих дій у разі нападу Росії на Україну.

Адміністрація Джо Байдена розглядає кілька варіантів дій на цей рахунок, пише The Wall Street Journal.

Варіанти реакції США на агресію РФ залежать від ряду факторів і можуть бути протилежними.

Нові санкції та озброєння для України

Один з варіантів передбачає введення санкцій проти Росії.

США розглядають можливість посилення оборонних можливостей України за рахунок збільшення поставок засобів ППО та іншої військової допомоги, а також розширення санкцій проти Росії.

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Відмова від військових навчань на території ЄС

Інший варіант не виключає обмеження військових навчань на території ЄС.

Другий варіант передбачає, що США піде шляхом "зниження ризику конфронтації з Москвою", в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань, що проводяться США в Європі (у виданні відзначають, що такі навчання продовжують стимулювати критику з боку РФ). При цьому сценарії, США також призупинять програму військової допомоги Україні.

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Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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