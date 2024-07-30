У РНБО натякнули на нові цілі далекобійних ударів по військових об'єктах у РФ

Глава ЦПД назвав пріоритети для далекобійних ударів Сил оборони України.

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З'явився прогноз далекобійних ударів ЗСУ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", US Army

Одним із головних викликів у 2024 році стане ситуація на східних напрямках фронту, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

"Ворог намагатиметься в серпні лізти вперед усім, чим може. І стримати його вкрай важливо", - написав він у Telegram.

Глава ЦПД пояснив, що пріоритетом для далекобійних ударів Сил оборони мають стати місця базування російської авіації типу Ту та інші аеродроми. Крім того, ворожі нафтобази та енергооб'єкти мають "відчути, що бажання знищувати нас має гострі наслідки".

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Водночас він не виключає, що РФ намагатиметься масовано бити по енергетиці України. Силам оборони вкрай важливо зірвати ці плани, для чого необхідне посилення ППО.

За його інформацією, ворог продовжить запускати хвилі дезінформації щодо мобілізації та втоми він війни. Він запевнив, що всередині країни ці удари будуть відбиті. Водночас, за його словами, зусилля ворога будуть спрямовані й на українців за кордоном. Зокрема, країна-агресор може використати блогерів, які виїхали з країни.

"Мільйони наших людей, з якими ми маємо працювати щодня. Це виклик", - додав Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Нагадаємо, 27 липня українські дрони вразили російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья". Атака сталася поблизу Оленегорська, де базується стратегічна авіація Росії.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також унаслідок диверсії знищено багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Також військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що удар по аеродрому "Оленя" може бути більш руйнівним для росіян, ніж зараз відомо Україні. Під час цієї атаки українські дрони вперше залетіли на відстань 1800 км.

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 липня ЗСУ завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі зазначили, що це один з аеродромів, які країна-агресорка Росія використовує для контролю повітряного простору і нанесення ударів по території України.

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