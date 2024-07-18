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У Мережі пишуть про прорив РФ на Сумщині: у ДПСУ розповіли про атаку диверсантів

Олексій Тесля
18 липня 2024, 13:52
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Прориву кордону російськими ДРГ на Сумщині не було, наголосив Андрій Демченко.
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РФ атакує на Сумському напрямку / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Google/maps

Активність ворога на Сумському напрямку зберігається, проте російські ДРГ не прорвали кордон у цій області, розповів представник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Можу зазначити, що прориву державного кордону російськими ДРГ на Сумщині, коли б відбулося бойове зіткнення, за останній період у смугах оборони прикордонних підрозділів не було. Водночас треба розуміти, що певна активність диверсантів ворога, звісно, зберігається, проте значно менша, ніж це було раніше", - сказав він у коментарі "Українській правді".

Представник ДПСУ каже, що серед завдань ДРГ можуть бути встановлення місць перебування українських захисників або здійснення диверсійних дій, спрямованих на ураження Сил оборони нашої країни, наведення засобів на місця розташування захисників.

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"Цю загрозу наші воїни добре розуміють, тому роблять усе необхідне, щоб запобігати спробам заходу диверсантів, вчасно їх викривати та, звісно, вибивати з території України", - додав Демченко.

Що за відомство Державна прикордонна служба України?

Державна прикордонна служба України - правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує охорону державного кордону України та виключної економічної зони України, повідомляє портал "Вікіпедія".

Що відомо про атаки РФ на Сумському напрямку

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про спробу прориву росіян у Сумській області, яка відбулася позавчора.

Наступ був у районі сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне, йдеться в повідомленні з посиланням на дані українських захисників

"Після тривалої артпідготовки, та обстрілів з мінометів, зайшли ДРГ. Серед наших військових багато 300. Але росіян вибили. Люди в Дружбі сидять зараз без зв'язку, світла, інтернету", - пише військовий.

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Ситуація в Сумській області - останні новини за темою

Раніше в Держприкордонслужбі заявили про зміну ситуації в Сумській області. Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумщину, більшість ударів припадає на населені пункти регіону, сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, ЗСУ розгромили військову колону РФ біля кордонів Сумської області, розповів Сергій Стерненко. У Суджанському районі Курської області 18 одиниць військової техніки окупантів зупинилися в полі, після чого по них було завдано удару дронами.

Як повідомлялося раніше, війська РФ не відмовилися від планів відкрити ще один фронт у Сумській області, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Однак загарбників вимотала операція на півночі Харківщини, тому вони ще не визначилися зі своїми подальшими діями.

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