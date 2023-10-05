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РФ атакує інші країни у 2028 році, якщо "заморозить" конфлікт - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
5 жовтня 2023, 15:49 оновлено 5 жовтня, 16:58
Якщо Кремль "заморозить" конфлікт, то зможе підготуватися до атаки на країни Балтії і ті, де присутній російський контингент.
Володимир Зеленський, ЗСУ, війна в Україні
РФ хоче заморозити війну, щоб вдарити знову в 2028 році / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, Офіс президента

Кремль хоче "заморозити" війну, щоб у 2028 році знову піти в наступ, але не тільки на Україну, а й на інші країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті Європейського політичного співтовариства.

Такий сценарій Зеленський називає особливо небезпечним і впевнений, що це буде новий критичний момент у світі.

"Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то в 2028 році Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які знаходяться у фокусі російської експансії. Крім України, це точно країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки", - сказав він.

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Росія робить висновки зі своїх помилок, щоб потім піти далі. Зеленський вважає, що ворог, який робить висновки і готовий до наступного удару, є особливо небезпечним.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, що у Зеленського розповіли, яким має бути фінал війни. Подоляк також вважає, що фінал війни - це не питання кордонів вже 1991-го року. Це не питання того, який шлях Україна вже пройшла.

Хара розповів, як ЗСУ закінчать війну та куди дійдуть. Експерт розповів, чи можливий такий сценарій, коли умовно ЗСУ звільняють лівий берег Херсонщини, підійдуть до Криму і фактично на цьому зупиняться.

Дипломат розповів варіанти завершення війни в Україні. Хара вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну і їм потрібно шукати виходу з ситуації.

Полковник запасу Роман Світан розповів, чи можуть заморозити війну в Україні. Світан підкреслив, що на заморозку і проведення нового кордону жоден розсудливий політик зараз не піде.

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війна в Україні Володимир Зеленський заморожений конфлікт вторгнення Росії
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