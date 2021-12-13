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В СБУ пояснили, чого добивається ФСБ заявою про затримання в Росії сотні "українських радикалів"

13 грудня 2021, 14:40

ФСБ намагається дискредитувати українські спецслужби.

В СБУ заявили, що ФСБ намагається дискредитувати українські спецслужби/ УНИАН

У Росії заявили, що нібито викрили 106 "прихильників українського неонацистського молодіжного угруповання".

Затримання провели у 37 регіонах країни, повідомили у Федеральній службі безпеки Росії.

При цьому в російському відомстві стверджують, що угруповання "М.К.У.", членів якого нібито затримали, створив 21-річний громадянин України Єгор Краснов. Також зазначається, що хлопець нібито діяв під заступництвом українських спецслужб. У Російській Федерації проти Краснова розслідують справу про співучасть у вбивстві, і зараз він оголошений у міжнародний розшук.

Раніше видання BBC повідомляло, що українська поліція затримала Єгора Краснова в січні 2020 року за напад на людину на набережній в Дніпрі. Він перебуває в місцевому СІЗО й очікує на суд.

У Службі безпеки України такі заяви називають частиною скоординованої інформаційної операції, пише РБК-Україна.

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В українській спецслужбі наголосили, що російська сторона намагається будь-якими способами дискредитувати СБУ, адже раніше українське відомство провело низку важливих спецоперацій. Зокрема, працівники служби викрили співробітників ФСБ, які здійснювали хакерські атаки на державні органи України.

читайте такожВ СБУ призначено нового начальника Департаменту контррозвідки замість звільненого напередодніКрім цього, Росія хоче створити видимість ефективної роботи для громадян РФ, наголошують в СБУ. Ще одна мета – підтримати рівень напруги в інформаційному полі.

"Тож нинішні заяви Федеральної служби безпеки є частиною скоординованої інформаційної операції, котру варто розглядати виключно через призму гібридної війни", – зазначили в СБУ.

Федеральна служба безпеки Росії кілька разів за рік заявляла про затримання громадян РФ за підозрою в причетності до радикального угрупування "М.К.У.", яке нібито пов’язане з Україною.

Нагадаємо, раніше у ФСБ заявляли, що нібито затримали трьох "українських розвідників", які збирали інформацію про стратегічні об’єкти та збиралися влаштувати теракт. Речник СБУ таку інформацію назвав банальним фейком і зазначив, що ФСБ поширенням такої інформації хоче дискредитувати українські спецслужби.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про звернення українського парламенту до Ради Безпеки ООН про визнання ФСБ РФ і Головного управління Генштабу Збройних сил РФ терористичними організаціями.

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