Банальний фейк: в СБУ і МЗС прокоментували затримання "українських розвідників" в Росії

Поширення такої інформації – частина гібридної війни, вважають в СБУ / УНІАН

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що нібито затримала "українських розвідників", які збирали інформацію про стратегічні об’єкти та збиралися влаштувати теракт.

Так, на сайті ФСБ з’явилося повідомлення, що двоє із затриманих – батько і син – нібито є агентами СБУ, які приїхали в РФ збирати інформацію та проводити фото- і відеозйомку стратегічно важливих об’єктів. При цьому російська служба вказує імена і прізвища затриманих. Вони нібито зізналися, що завербовані співробітником СБУ в Тернопільській області і погодилися виконати вказане завдання за винагороду у 10 тисяч доларів.

Також у ФСБ заявили, що затримали "агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України", якого нібито відправили в РФ, щоб той здійснив терористичний акт. Для цього він мав підірвати два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

Поширення такої інформації прокоментували у Службі безпеки України, зазначає УНІАН. Речник СБУ Артем Дехтяренко наголосив, що такими заявами Росія намагається дискредитувати українські спецслужби.

"Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль", – сказав Дехтяренко. Реклама

читайте такожУдаром у відповідь будуть санкції: Кулеба обговорив з Боррелем протидії вторгненню Росії в УкраїнуПри цьому в Міністерстві закордонних справ України зазначають, що перевіряють інформацію про затримання російською ФСБ трьох українців, пише УНІАН. За словами речника МЗС Олега Ніколенко, наразі посольству доручили перевірити цю інформацію.

Нагадаємо, в СБУ призначили нового начальника Департаменту контррозвідки замість звільненого напередодні Олександра Руснака. Новим очільником контррозвідки став Олександр Поклад.

Також раніше українська розвідка повідомляла, що Росія готується атакувати Україну на початку 2022 року, вдарить зі Сходу та Одеси. Напад, який готує Кремль, буде значно масштабнішим за будь-які дії російських військ з 2014 року, вважає начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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