В СБУ є реєстри зрадників: в Офісі президента прокоментували вбивство Іллі Киви

6 грудня під Москвою був вбитий провокативний політик та пропагандист Ілля Кива. За словами Михайла Подоляка, радника голови Офісу президента України, такі події в Росії будуть ставати все більш частими. В ефірі телемарафону Подоляк наголосив, що сучасна Росія перебуває у стані криміналізації, яка безпосередньо пов'язана з веденням війни.
"Служба безпеки, і Головне управління розвідки мають вкрай ефективну агентурну мережу в Російській Федерації, контролюють процеси, які там відбуваються, мають реєстри людей-зрадників, які так чи інакше суттєво допомогли Росії вбивати цивільне населення України", — сказав Подоляк
Він зазначає, що всі ці особи, які в який-небудь спосіб потрапляють під визначення державні зрадники, повинні усвідомлювати: Україна більше нікого з них не пробачить і не відпустить.
"Вони всі отримають все, що їм потрібно, навіть ті, які з'їхали з України 14-му року. Це будуть і юридичні наслідки для них безпосередньо, і фізичні. В міру того, як буде фіналізуватися війна, все більше й більше оці люди будуть отримувати те, на що вони заслуговують", – акцентував радник голови Офісу.
Подоляк також відзначив, що в Російській Федерації встановився повний безлад, і цей хаос тільки збільшуватиметься.
"Забезпечити всіх парасолькою безпеки не вдасться в Російській Федерації. І давайте далі очікувати певних позитивних сигналів", – підсумував радник ОПУ.
Вбиство Киви - останні новини
За інформацією декількох російських ЗМІ та відповідних українських джерел, екс-нардепа Верховної Ради, зрадника України Іллю Киву, ліквідували у Підмосков'ї. Цю інформацію підтверджують видання Українська правда і Ліга.net, які зазначають, що за проведенням цієї операції стоїть Служба безпеки України.
У Мережі з іронією та жартами відреагували на загибель загибель Іллі Киви.
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