У ряді регіонів України прогриміли вибухи

Вибухи торкнулися багато населених пукнтів / ГТС України

Увечері в неділю, 3 квітня, в ряді міст України прогриміли вибухи. У цей момент майже по всій країні була оголошена повітряна тривога.

Як повідомляє Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами", вибухи чули у Тернополі, Рівненській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

читайте такожПід Харковом ЗСУ знищили роту росіян разом з командиром, солдати Путіна відмовляються воюватиПізніше з'явилася інформація, що вибухи прогриміли в Івано-Франківську та Коломиї, а також у Харкові.

Людей закликали нічого не фотографувати і залишатися в укриттях.

Нагадаємо, раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

Також під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

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