У Ростовській області РФ підірвали трубопровід - ГУР

У ніч на 6 квітня в районі н.п. Азов Ростовської області було підірвано трубопровід, яким здійснювалося перекачування нафтопродуктів.

https://glavred.net/ukraine/v-rostovskoy-oblasti-rf-podorvali-truboprovod-gur-10555817.html Посилання скопійоване

У Ростовській області підірвали трубопровід / скріншот

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про підрив ще одного військового об'єкта в Росії - нафтопроводу в населеному пункті Азов.

Як повідомляє пресслужба ГУР, у ніч на 6 квітня в районі н. п. Азов Ростовської області було підірвано трубопровід, яким здійснювали перекачування нафтопродуктів із місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту".

"Завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Розвідка уточнює, що об'єкт використовувався державою-агресором РФ у військових цілях.

Дивіться відео - У Ростовській області підірвали трубопровід:

Раніше в ГУР анонсували нові "сюрпризи" для РФ у Чорному морі.

Також повідомлялося, що ГУР відкриває полювання на повітряні цілі РФ - Кирило Буданов розкрив несподівані деталі.

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 березня в захопленому Росією Криму прогриміли вибухи. У результаті у Феодосії було знищено нафтопровід окупантів.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред