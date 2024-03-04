ГУР відкриває полювання на повітряні цілі РФ: Буданов розкрив несподівані деталі

Дрони зможуть нести різні модулі для ураження всіх типів цілей, каже начальник ГУР.

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Кирило Буданов розповів про можливості морських дронів / Колаж: Главред, фото: ГУР МО, скріншот YouTube

На українських морських дронах "Магура" планують розміщення засобів ППО і, можливо, інших систем ураження, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Зараз фахівці працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО. Я не технік, але розумію, що це завдання досить складне. Адже потрібні засоби виявлення цілі, захоплення повітряного об'єкта, засіб ураження - і це все треба розмістити на досить малій платформі. Це непросте завдання суто технічно, але воно реальне", - сказав він у коментарі "Українській правді".

Водночас начальник ГУР каже, що за словами розробників, удари хвиль і перепади тиску від цього створюють таке навантаження на конструкції дрона, що розробити стабілізатор, здатний поглинути такі коливання - це велике завдання. А без стабільної платформи жодна система ураження не працюватиме, бо просто не зможе завестися і вистрілити.

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Водночас Буданов додав, що зараз ця робота ведеться, і дуже скоро дрони зможуть нести різні модулі для ураження всіх типів цілей:

наземних;

надводних;

повітряних.

При цьому самі дрони обіцяють зробити все менш помітними, аж до вміння "пірнати" під воду на деякий час, зазначив начальник ГУР.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Раніше в ГУР розкрили подробиці атаки на корабель РФ у Криму. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму недалеко від міста Алупка.

Нагадаємо, раніше було розкрито унікальні можливості Magura V5. Український морський безпілотник Magura V5 здатний всього за кілька годин досягти тимчасово окупованого Криму - час, який знадобиться для катерної прогулянки до Севастополя.

Як повідомлялося раніше, у репортажі CNN показали перші кадри морських дронів, розроблених Україною. Повідомлялося, що MAGURA V5 уже використовувався в атаках на Чорноморський флот.

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