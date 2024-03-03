"Збитки колосальні": у Феодосії підірвали нафтопровід РФ – кримські партизани

Інформація щодо "бавовни" надійшла від агентів в окупаційних "органах влади".

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У Феодосії прогриміли потужні вибухи / Скриншот

Стали відомі подробиці потужних вибухів, які прогриміли в ніч на неділю, 3 березня в захопленому РФ Криму.

У результаті у Феодосії знищено нафтопровід окупантів. Про це йдеться в повідомленні кримської партизанської групи "АТЕШ".

За їхніми даними, інформація надійшла від агентів в окупаційних "органах влади". Уточнюється, що у Феодосії вночі був приліт по нафтопроводу.

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Кримські партизани також додають, що наслідки усували до самого ранку, і збитки "колосальні".

/ t.me/atesh_ua

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 3 березня в тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Зокрема, окупанти перекрили ділянку траси "Таврида" у напрямку до Феодосії, крім того, повідомляється про велику кількість "швидких".

Нагадаємо, Україна не приховує, що звільнятиме півострів, захоплений росіянами ще 2014 року, або військовим, або політичним шляхом. Наразі - через дефіцит коштів - ЗСУ обмежуються переважно атаками повітряних і морських дронів.

Попри це, Україні вдалося побороти Чорноморський флот у Чорному морі, забезпечивши функціонування "зернового коридору" і значно зменшивши склад його бойових кораблів. Наприклад, 14 лютого морські сили потопили великий десантний корабель "Цезар Куніков" поблизу Алупки.

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