"Збитки колосальні": у Феодосії підірвали нафтопровід РФ – кримські партизани

Стали відомі подробиці потужних вибухів, які прогриміли в ніч на неділю, 3 березня в захопленому РФ Криму.
У результаті у Феодосії знищено нафтопровід окупантів. Про це йдеться в повідомленні кримської партизанської групи "АТЕШ".
За їхніми даними, інформація надійшла від агентів в окупаційних "органах влади". Уточнюється, що у Феодосії вночі був приліт по нафтопроводу.
Кримські партизани також додають, що наслідки усували до самого ранку, і збитки "колосальні".
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 3 березня в тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Зокрема, окупанти перекрили ділянку траси "Таврида" у напрямку до Феодосії, крім того, повідомляється про велику кількість "швидких".
Нагадаємо, Україна не приховує, що звільнятиме півострів, захоплений росіянами ще 2014 року, або військовим, або політичним шляхом. Наразі - через дефіцит коштів - ЗСУ обмежуються переважно атаками повітряних і морських дронів.
Попри це, Україні вдалося побороти Чорноморський флот у Чорному морі, забезпечивши функціонування "зернового коридору" і значно зменшивши склад його бойових кораблів. Наприклад, 14 лютого морські сили потопили великий десантний корабель "Цезар Куніков" поблизу Алупки.
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