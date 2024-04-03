'Знищені та на ремонті': у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у Росії

Станом на квітень 2024 року відомо про ураження 118 російських літаків та винищувачів.

https://glavred.net/ukraine/znishcheni-ta-na-remonti-u-gur-rozkrili-skilki-aviaciji-zalishilos-u-rosiji-10555184.html Посилання скопійоване

Скільки в Росії залишилось авіації / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 56-та окрема мотопіхотна бригада

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У у росіян.

Зокрема, за наявними даними ГУР, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У, передає АрміяInform.

"При цьому три А-50У перебувають на ремонтні та модернізації: два на ват "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", один - на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод "Авіастар", - зазначили в ГУР.

відео дня

Як повідомляла АміяInform, станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема два літаки А-50.

Що відомо про літак А-50 / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, що в ГУР розповіли, коли знищать Кримський міст. В Головному управлінні розвідки зазначили, що удари по кораблях Чорноморського флоту були підготовкою до наступної операції, яка передбачає повне знищення Кримського мосту.

У ЗСУ розкрили, чому РФ не піднімає в повітря інші літаки А-50. Наталія Гуменюк розповіла, що окупантам доводиться активніше використовувати безпілотники для збирання розвідувальної інформації. Втрата літака - це не тільки втрата технічних потужностей, а й - підготовленого екіпажу.

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред