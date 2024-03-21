'Це фактично буде втеча': в ГУР анонсували нові 'сюрпризи' для РФ в Чорному морі

В ГУР зазначили, що росіяни намагаються змінювати тактику та шукати нові інструменти захисту для кораблів Чорноморського флоту РФ від українських атак.

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В ГУР анонсували нові "сюрпризи" для РФ в Чорному морі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російське командування вивчає різноманітні шляхи для порятунку залишків Чорноморського флоту. Зокрема, наразі росіяни займають передислокацією частини інфраструктури з Криму в інші порти. Про це в повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов зауважив, що російська передислокація Чорноморського флоту в Новоросійськ триває, хоча росіяни не можуть залишити територію тимчасово окупованого Криму без інфраструктури та військово-морських сил.

"Адже це фактично буде втеча. Але у Новоросійськ і штабна, і судна інфраструктура активно перекидається. Вже декілька тижнів, після успішної операції, ми їх у морі не бачимо. Вони намагаються змінювати тактику, шукати якісь нові інструменти захисту. Але й українські Сили оборони не будуть чекати, а будуть діяти і надалі", – пообіцяв Юсов. відео дня

Він також зазначив, що Сили оборони України будуть й надалі будуть здійснювати операції із знищення кораблів Чорноморського флоту РФ.

"Інша річ у тому, що для того, щоб провести таку операцію, ворог має вийти в море. Але робота буде продовжена. І вона не обов'язково буде повторенням попередніх операцій, це будуть нові кроки, комбіновані. І в повітрі, і на морі і на суші", - підкреслив спікер.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Удари по Чорноморському флоту

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Міністерство оборони Росії замінило командувача Чорноморського флоту з метою захисту флоту від ударів з боку України.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що бойові операції в Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму є частиною підготовки до серйозної операції.

Внаслідок знищення українськими силами патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" загинули 7 членів екіпажу, ще 6 отримали поранення, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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