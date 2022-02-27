У Запорізькій області місцеві жителі з мером вийшли назустріч російським танкам - вони розвернулися

Мер просто встав перед танками / скріншот

Спробу заходу групи окупантів у Дніпрорудне Запорізької області вдалося зупинити переконливим словом і готовністю лягати під колеса. Відповідний ролик з'явився в мережі.

У кадрі видно кілька десятків чоловіків і кілька автомобілів, якими перегородили проїжджу частину, не пускаючи колону російської техніки, що складалася з декількох танків.

До небажаних гостей вийшов мер Євген Матвєєв і пояснив побажання людей.

Після нетривалих переговорів техніка окупантів відступила.

"Матвєєв прогнав танки", – сміється автор. Мера інші учасники акції опору зустріли фразою"Матвєєв красень".

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Нагадаємо, на Сумщині місцеві жителі зустріли колону окупаційних російських військ "коктейлями Молотова". У якийсь момент бензовоз РФ піддався атаці "коктейлями Молотова". Стався яскравий спалах. Цей епізод викликав захоплені коментарі місцевих жителів.

Також військовослужбовцям, які тримають зброю в руках, платитимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Така сума буде виплачуватися, поки не завершиться війна, заявив сьогодні президент Володимир Зеленський.

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