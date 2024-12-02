Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

Ситуація не лише є дуже загрозливою, однак і має тенденцію до критичної.

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Курахівський та Покровський напрямки залишаються складними / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Миноборони РФ

Основне:

Окупанти поставили за ціль взяти ЗСУ в напівоточення

Ворог буде рухатись далі в напрямку Запорізької області

Армія РФ вже не може такій великій кількості запускати авіаційні бомби

Особливо загрозливою ситуація є біля Великої Новосілки у Волноваському районі Донецької області. Водночас ключовими залишаються і Курахівський та Покровський напрямки.

Як пояснив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов в ефірі "Суспільного", агресори хочуть напівоточити населений пункт, і зараз вже 2 з 3 доріг до міста ворог взяв під свій контроль.

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На жаль, ситуацію ускладнює те, що ворог має змогу активно проводити наступальні дії одночасно на кількох ділянках фронту.

"Саме там ворог намагається створити напівоточення за допомогою окупації цього населеного пункту, нашого гарнізона, який боронить нині Велику Новосілку. Насправді дуже тривожна тенденція. Очевидно, що ворог не зупиниться на цій ділянці фронту, буде рухатись далі в напрямку Запорізької області", - сказав Селезньов.

Як пояснив експерт, ситуація не лише є дуже загрозливою, однак і має тенденцію до критичної, це очевидно.

"З трьох доріг, які йшли в напрямку Великої Новосілки, дві вже знаходяться під контролем російських окупантів. І якщо тенденції будуть такі й далі, то є ризик потрапляння в оперативне напівоточення нашого гарнізону в районі цього населеного пункту. Що безумовно дуже небезпечно", - підкреслив експерт.

Коментуючи інші ділянки фронту, Селезньов заявив, що значно зменшилась кількість застосованих росіянами керованих авіаційних бомб за ці останні декілька днів.

"З чим це пов’язано, чи то з погодними умовами – рясний туман і інші вади, які унеможливлюють тактичне використання ворогом авіації, чи можливо ми нарешті отримали додаткові сили та засоби протиповітряної оборони - достоменно невідомо. Але факт залишається фактом, ворог не має змоги в такій великій кількості запускати авіаційні бомби. Це є певною мірою для нас допоміжним фактором", - сказав полковник ЗСУ.

КАБ - що відомо / Інфографіка: Главред

Окупанти просуваються вперед, активно використовуючи артилерійську компоненту та проводячи "м’ясні штурми", за рахунок чого можуть просуватись вперед.

"Але це дається їм взнаки. Зокрема за минулі 4 доби кількість ворожих втрат ніколи не була меншою позначки 1,7 тис вбитих та покалічених їхніх військовослужбовців", - підкреслив Селезньов.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред з посиланням на експерта Варченка, Путінпоставив за мету захопити одразу два міста. Йдеться про Мирноград та Куп’янськ.

Цілком ймовірно, що Путін готує наступ на деокуповане у 2022 році місто. Росіяни хочуть провести дзеркальну операцію до тієї, що ми робили в Кринках.

А от на Курщині українці можуть похвалитися успішним просуванням. Українські сили нещодавно досягли маленької перемоги на північ від Новоіванівки, вказують аналітики ISW.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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