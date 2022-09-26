У Росії військовозобов'язаним заборонили залишати місце проживання

Мобілізація в РФ / скрін

Після оголошення часткової мобілізації в Росії громадянам призовного віку в масовому порядку почали надходити дзвінки на мобільні телефони з міністерства оборони.

Як повідомляє Telegram Досьє шпигуна, росіянам повідомили про заборону залишати місце їх постійного проживання. Повідомляється, що заборона набула чинності о 20:00 24 вересня.

"Заборона стосується всіх військовозобов'язаних. Будь ласка, зберігайте спокій", - закликав робот Міноборони РФ.

Люди гнівно реагують на ці заклики міністерства оборони Росії..

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Читайте також: