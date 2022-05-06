У Росії пригрозили ударами по лікарнях у чотирьох областях України

Ракети / mil.ru

Увечері, 5 травня, Міністерство оборони Росії пригрозило атакувати українські лікарні.

Там заявили, що в чотирьох лікарнях нібито захована військова техніка ЗСУ.

Як відомо, саме таким чином Росія заздалегідь виправдовує свої вогневі атаки по об'єктах цивільної інфраструктури.

Міноборони РФ на своєму порталі перерахувало медустанови в Харкові, Одесі, Слов'янську та Лисичанську, які, як стверджують рашисти, "українська влада використовує у військових цілях".

Так що, ймовірно, саме ці об'єкти можуть стати метою нових атак окупантів найближчим часом:

в Харкові на території міської клінічної лікарні №8 нібито розміщені артилерійські установки і обладнаний склад боєприпасів;

на території міської клінічної лікарні №8 нібито розміщені артилерійські установки і обладнаний склад боєприпасів; у Слов'янську на території залізничної лікарні на вул. Малогородецька нібито розміщена важка військова техніка, а в будівлі "обладнаний" якийсь опорний пункт зі складом боєприпасів;

на території залізничної лікарні на вул. Малогородецька нібито розміщена важка військова техніка, а в будівлі "обладнаний" якийсь опорний пункт зі складом боєприпасів; в Одесі біля будівлі обласної клінічної лікарні по вул. Академіка Заболотного нібито обладнаний командний пункт ЗСУ, а на прилеглій території "розміщена" бронетехніка, артилерія і РСЗВ;

біля будівлі обласної клінічної лікарні по вул. Академіка Заболотного нібито обладнаний командний пункт ЗСУ, а на прилеглій території "розміщена" бронетехніка, артилерія і РСЗВ; у Лисичанську на території дитячої лікарні нібито обладнаний опорний пункт "бойовиків націоналістичного батальйону".

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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