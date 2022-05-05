Орки планують обстріляти Івано-Франківськ ракетами: мер закликав франківців покинути місто на 3 дні

Орки планують обстріляти Івано-Франківськ ракетами – мер/ УНІАН, скрін з відео

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що є інформація про підготовку можливих ракетних обстрілів міста окупантами 7-9 травня.

У зв’язку з цим міський голова закликав місцевих мешканців у ці дні за можливості покинути місто. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

"Прошу за можливості 7, 8, 9 травня роботодавців, усіх мешканців Івано-Франківська не скупчуватися на озері, в парку, в інших публічних місцях. За можливості виїхати за місто, за можливості обробити свої городи, тобто поменше щоб було людей 7, 8, 9 травня в місті Івано-Франківськ. Є певна інформація – ворог хоче далі вдаряти ракетними ударами", – зазначив Марцінків.

При цьому в місті не вводять комендантську годину на ці дні.

В Івано-Франківську скасували усі заходи на день міста

У суботу, 7 травня, франківці повинні були святкувати день міста. Проте через загрозу ракетного обстрілу усі заплановані заходи скасовуються, заявив мер. Також не буде проводитися ніяких заходів у День пам’яті (8 травня) та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня).

"Прошу з розумінням поставитися до цього попередження, не нехтувати небезпекою та реагувати на тривоги! День міста відсвяткуємо після нашої перемоги!", – наголосив міський голова.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловився про масовий ракетний обстріл російськими окупантами по різних областях 3 травня і зазначив, що такими атаками Кремль намагається перешкодити нашій державі отримувати допомогу з озброєнням від країн Заходу.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що в акваторії Чорного моря зараз перебувають три російські кораблі, на яких є крилаті ракети "Калібр". Росія може їх застосувати у будь-який момент.

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