У Росії з'явився такий собі "Пригожин-2": чи буде другий похід на Москву

Коли у Росії вибухне криза, з'явиться багато людей, які претендують на роль Пригожина, вважає Максим Розумний.

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Закревський навряд чи стане другим Пригожиним - аналітик / Колаж: Главред, скріншот: YouTube

У серпні в публічному просторі замиготів глава ПВК Паладін Георгій Закревський, якого називають "другим Пригожиним". Однак навряд чи він або будь-хто інший зараз здатний організувати подібний заколот у країні-агресорі Росії. Про це заявив політолог, доктор політичних наук Максим Розумний.

Під час чату на Главреді йому поставили запитання про те, чи може Закревський, який обіцяє дійти до Москви, стати "новим Пригожиним". Експерт відповів, що зараз це малоймовірно.

"Навряд чи може бути більш успішний заколот, схожий на заколот Пригожина, в нинішніх умовах. Ситуація для Росії не нова. Як ми пам'ятаємо, були Степан Разін, Омелян Пугачов та інші подібні персонажі. Але якщо імперія виробила імунітет і алгоритм подолання подібних криз, то навряд чи вона допустить виникнення більш масштабної та успішної загрози. Вони вже налякані і будуть придушувати будь-які спроби Закревського", - вважає Розумний.

Також він додав, що у Пригожина, на відміну від Закревського, був заслужений "авторитет".

"Загалом, копія не може бути успішнішою за оригінал. Пригожин все-таки завоював свій авторитет (у кримінальному сенсі) і став міфом, йому вже пам'ятник поставили на Кубані. Його наступники навряд чи матимуть такий запас легітимності та довіри", - зазначив експерт.

При цьому аналітик уточнив, що коли буде криза, таких людей у Росії з'явиться багато.

"Але, звичайно, це не означає, що такі люди не з'являться в момент кризи в Росії. Їх з'явиться дуже багато і кожен на своєму рівні", - підкреслив Максим Розумний.

Дивіться чат із Максимом Розумним на Главреді:

Нагадаємо, у серпні в матеріалі Business Insider написали, що наступ ЗСУ в Курській області - таке ж потрясіння для Кремля, як і заколот Пригожина. Українська операція посилить розкол у російських політичних "елітах".

Крім того, засновник ПВК Паладін Георгій Закревський звернувся до російських військових із закликом до повалення Путіна. Також Закревський анонсував новий похід на Москву.

Що таке ПВК "Паладін" ПВК "Паладін" – це невелике військове угрупування чисельністю менше 300 осіб. Власником приватної армії "Паладін" в РФ є Георгій Закревський - його вже встигли проголосити новим Пригожиним. На угрупування вперше звернув увагу український блогер Денис Казанський. Воно бере участь у війнах в Африці та Сирії. Там також стверджують, що під їхньою "охороною" перебуває 3 стратегічні об'єкти. Казанський зазначає, що керівник цієї ПВК був непублічним і немедійним, але після смерті Пригожина усе змінилося.

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