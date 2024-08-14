Косплей на Пригожина: засновник ПВК в Росії закликав скинути Путіна з трону

"Пригожин 2.0", "нова сила проти Кремля", "головний озброєний бунтар" – як тільки не називають засновника російського ПВК "Паладін" Георгія Закревського у російських соцмережах, розповсюджуючи його звернення до військовослужбовців РФ з закликами до перевороту в країні-агресорці.
Закревський вирішив заявити про себе після смерті глави вагнерівців. Він пішов на ризикований крок, чого не робив Пригожин – почав критикувати Путіна за "розвал армії".
"Раніше Закревський був непублічною фігурою, але тепер явно вирішив косплеїти іншого відомого власника ПВК і зайшов одразу з козирів", – писав у листопаді 2023 року Денис Казанський.
Що таке ПВК "Паладін"
ПВК "Паладін" – це невелике військове угрупування чисельністю менше 300 осіб.
Власником приватної армії "Паладін" в РФ є Георгій Закревський - його вже встигли проголосити новим Пригожиним.
На угрупування вперше звернув увагу український блогер Денис Казанський.
Воно бере участь у війнах в Африці та Сирії. Там також стверджують, що під їхньою "охороною" перебуває 3 стратегічні об'єкти.
Казанський зазначає, що керівник цієї ПВК був непублічним і немедійним, але після смерті Пригожина усе змінилося.
Український журналіст Юрій Бутусов також поширив звернення Закревського на своїй сторінці в телеграм.
Засновник російського ПВК "Паладін" бідкається, що негативні події в Росії зайшли надто далеко і прийшов час вирішити всі проблеми. На його думку, "точка неповернення" вже пройдена і настав час діяти.
"Звертаюся до тих, хто перебуває на лінії зіткнення, до тих, хто в окопах. Ви прекрасно знаєте, яке непотребство коїться зараз там… Ви прекрасно знаєте ті пики, які знущаються з вас, з ваших родичів… Ми закликаємо всіх приєднуватися до нашого союзу, щоб врятувати нашу країну. Точка неповернення вже пройдена", — заявив Закревський.
Повалення режиму Путіна - останні новини
Нещодавно експерт Олександр Мусієнко описав сценарій падіння глави Кремля. Активний спротив росіян Путіну і путінському режиму не тільки можливий, а й уже час від часу відбувається у різних формах, вважає Мусієнко. Ймовірно, диктатора "скинуть покидьки з фронту".
Олександр Мусієнко також прокоментував імовірність появи в РФ "нового Євгена Пригожина" і натякнув, хто може очолити новий заколот у РФ. Скоріш за все, це буде хтось із тих, хто зараз на війні.
Керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов взагалі запевнив, що в Україні "набуває спроможності" лідер, що може здійснити заколот в РФ. Він пояснив, що, для організації нового походу на Москву, потрібен керівник на місці.
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