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"У Росії бояться паніки": аналітик розповів, чому Кремль боїться розповісти про втрати в Україні

19 вересня 2022, 18:30

Російське керівництво спеціально не показує втрати окупантів людям, вважає Віктор Андрусів.

військові РФ, окупанти
Окупанти / УНІАН

Колишній радник міністра внутрішніх справ та Офісу президента, кандидат політичних наук та аналітик Віктор Андрусів, який зараз служить у ЗСУ, в інтерв'ю Главреду розповів, чому Кремль замовчує інформацію про кількість загиблих росіян на українських фронтах.

"У Росії бояться паніки. Бояться, що ця інформація почне обговорюватися в суспільстві. До того ж, загиблі – це якраз свідчення того, що "спецоперація" йде не за планом. Адже якщо в планах було, щоб загинуло понад 50 тисяч росіян, то це досить дивний план", - говорить Віктор Андрусів.

За його словами, російське керівництво має показувати, що втрати мінімальні, щоб росіяни думали: "Ну, при таких втратах можна воювати далі".

Втрати окупантів з 24.02 по 19.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 54 650 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків - 2212 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 4720 (+2) од,
  • артилерійських систем - 1313 (+4) од,
  • РСЗВ - 312 (+0) од,
  • засоби ППО - 168 (+0) од,
  • літаків - 251 (+0) од,
  • гелікоптерів - 217 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 920 (+2),
  • крилаті ракети - 238 (+0),
  • Кораблі / катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3581 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 125 (+3).

Бійці Збройних сил України знищили на полі бою російського священика з Татарстану Отця Анатолія (Григор'єва). Він брав участь у бойових діях у складі батальйону найманців Алга з Татарстану.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України Віктор Андрусів
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