"У Росії бояться паніки": аналітик розповів, чому Кремль боїться розповісти про втрати в Україні

Російське керівництво спеціально не показує втрати окупантів людям, вважає Віктор Андрусів.
Колишній радник міністра внутрішніх справ та Офісу президента, кандидат політичних наук та аналітик Віктор Андрусів, який зараз служить у ЗСУ, в інтерв'ю Главреду розповів, чому Кремль замовчує інформацію про кількість загиблих росіян на українських фронтах.
"У Росії бояться паніки. Бояться, що ця інформація почне обговорюватися в суспільстві. До того ж, загиблі – це якраз свідчення того, що "спецоперація" йде не за планом. Адже якщо в планах було, щоб загинуло понад 50 тисяч росіян, то це досить дивний план", - говорить Віктор Андрусів.
За його словами, російське керівництво має показувати, що втрати мінімальні, щоб росіяни думали: "Ну, при таких втратах можна воювати далі".
Втрати окупантів з 24.02 по 19.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 54 650 (+170) осіб ліквідовано,
- танків - 2212 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 4720 (+2) од,
- артилерійських систем - 1313 (+4) од,
- РСЗВ - 312 (+0) од,
- засоби ППО - 168 (+0) од,
- літаків - 251 (+0) од,
- гелікоптерів - 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 920 (+2),
- крилаті ракети - 238 (+0),
- Кораблі / катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3581 (+3) од,
- спеціальна техніка - 125 (+3).
Бійці Збройних сил України знищили на полі бою російського священика з Татарстану Отця Анатолія (Григор'єва). Він брав участь у бойових діях у складі батальйону найманців Алга з Татарстану.
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