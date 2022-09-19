В РФ не буде перелому у сприйнятті війни навіть після загибелі мільйона окупантів - Андрусів

Перелом у Росії не залежить від загиблих окупантів / Колаж фото Reuters

У Росії не буде перелому в сприйнятті війни, навіть якщо загине мільйон солдатів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній радник міністра внутрішніх справ та офісу президента, кандидат політичних наук та аналітик Віктор Андрусів, який зараз служить у ЗСУ.

Він вважає, що для росіян великим переломом є те, що ЗСУ розбили російські війська під Харковом.

"Це може бути і мільйон. У росіян немає поняття цінності життя-життя солдата в РФ має цінність лише в разі, якщо він загинув, героїчно захищаючи їх брендову імперію. Через велику кількість втрат в Росії не відбудеться перелом у сприйнятті цієї війни", - сказав Андрусів.

Андрусів каже, що у росіян прийшло усвідомлення того, що армію РФ "можна громити, та ще й у таких масштабах".

"Росіяни не бояться втрачати людей - вони бояться програвати. Це дуже важливий момент. Тому ми повинні думати лише про те, як завдати росіянам поразки", - додав Андрусів.

Раніше Андрусів пояснив, що цифра втрат російських окупантів в Україні, яку оголошує Генштаб, максимально близька до реальності. При цьому він уточнив, що ця цифра не завжди враховує загиблих з "ЛНР" і "ДНР", проте зазвичай їх гине більше, ніж фіксують ЗСУ.

Також він переконаний, що російські окупанти більше не мають сил для ведення активних наступальних дій. Вони намагаються створювати ілюзію якихось успіхів на фронті і будуть атакувати заради цього маленькі села, видаючи їх захоплення за дуже великі перемоги на фронті.

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