У РФ заявили про припинення обміну полоненими з Україною

Російський омбудсмен у всьому звинувачує українську владу.

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РФ заявила про припинення обміну полоненими / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Омбудсмен РФ

У Росії цинічно заявили про припинення обміну військовополоненими. Його нібито зупинили кілька місяців тому. Про це заявила уповноважена із прав людини в РФ Тетяна Москалькова, повідомляють російські пропагандисти.

При цьому Москва у всьому звинувачує Україну. Москалькова звинувачує Київ у висуванні "надуманих вимог" для обміну. При цьому вона не зазначила, про які саме вимоги йдеться.

У РФ стверджують, що окупанти нібито перебувають у постійному діалозі з українським омбудсменом та Міжнародним комітетом Червоного Хреста. При цьому вона розповідає "казки" про те, що РФ щодня бере участь у "дзеркальних" відвідуваннях українських військовополонених.

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Розстріл українських полонених - останні новини:

Нагадаємо, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. 7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розкрив подробиці злочину РФ на півдні. Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Черговий російський злочин має стати частиною доказової бази для трибуналу над РФ.

Росіяни розстріляли українських бійців на Запоріжжі. В Офісі генпрокурора України вбачає системність у такій поведінці російських військових на Запоріжжі. За словами Бєлоусова, у грудні 2023 року було встановлено використання російською армією українських військових як живого щита.

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