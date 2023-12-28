Розстріл українських бійців на Запоріжжі: під підозрою 'псковські десантники'

Імена загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом.

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На Запоріжжі розстріляли українських військових / колаж: Главред, скріншот: deepstatemap, відео

Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов розповів, що є підстави підозрювати у страті трьох українських військовополонених військових із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, ще відомої як "Псковська десантна дивізія".

Бєлоусов в ефірі "Радіо Свобода" сказав, що імена загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом. У прокуратурі поки не готові коментувати, де нині тіла полеглих військових.

"На цей час ми можемо підтвердити справжність відео. Нами були встановлені наші військовослужбовці, які були жорстоко вбиті. Більше того, ми зараз встановлюємо причетних осіб до цього злочину. Ми маємо припущення, що до здійснення цього злочину має відношення 76-а десантна дивізія армія Російської Федерації. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема на Київщині. Розслідування нами було розпочато одразу, 16 грудня цього року - як тільки інформація потрапила до правоохоронних органів, просто в публічній площині з’явилась нещодавно. У нас є інформація саме про страту 16 грудня", - заявив Бєлоусов. відео дня

Офіс генпрокурора України вбачає системність у такій поведінці російських військових на Запоріжжі. За словами Бєлоусова, цього ж місяця було встановлено використання російською армією українських військових як живого щита.

Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту припускає, що російське командування може інструктувати своїх підлеглих, оскільки точно знає про їхні діяння.

"Лише протягом останнього місяця саме біля цього населеного пункту в Запорізькій області був випадок використання наших полонених як живого щита, фактично в тому самому районі. Це знову говорить про системність практики, що це не поодинокий випадок, і що про це точно знає командування Російської Федерації, підлеглі якого здійснюють ці злочини. А можливо, навіть інструктує своїх підлеглих у цьому плані", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Розстріл українських військових: звірства РФ

Нагадаємо, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. При цьому за розстрілом полонених спостерігає людина у формі, що стоїть за ними, ймовірно, це російський військовий, який командував стратою.

На початку грудня росіяни розстріляли українських полонених. У Збройних силах України підтвердили інформацію про те, що російські загарбники розстріляли українських військовополонених.

Росіяни прикривались полоненими воїнами ЗСУ під час штурму. На Запорізькому напрямку окупанти вирішили використати полонених, як "живий щит", паралельно обстрілюючи українські позиції.

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