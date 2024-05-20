У Резерв+ з'являться електронні направлення на ВЛК

Ця функція може з'явитися вже після найближчого оновлення.

https://glavred.net/ukraine/v-rezerv-poyavyatsya-elektronnye-napravleniya-na-vvk-10566644.html Посилання скопійоване

У Резерв+ з'явиться функція направлення на ВЛК / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

В Україні найближчим часом додадуть функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов'язаних через застосунок Резерв+. Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

Повідомляється, що ця функція може з'явитися вже в найближчих оновленнях.

"Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ЛКК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку", - пояснила вона. відео дня

Вона додала, що цифровізація такого процесу стане зручнішою для громадян. Чорногоренко підсумувала, що до кінця червня або на початку липня Міноборони вже матиме зовсім іншу революційну картину.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК і СП, ЦНАПах або в електронному режимі протягом 60 днів від дня набрання чинності законом.

Верховна Рада також ухвалила законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію деяких категорій засуджених.

До того ж в Україні можуть мобілізувати кожного десятого чоловіка відповідного віку, заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Мобілізація в Україні / Інфографіка: Главред

Що таке бронь від мобілізації за зарплатою? У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред