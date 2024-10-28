Росія атакувала Україну 100 дронами: скільки збила ППО

Оборонці неба збивали російські безпілотники у 13 областях України.

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РФ запустила по Україні 100 "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

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РФ використала 100 ударних БПЛА для атаки по Україні

Сили ППО збили 66 дронів

24 БпЛА втрачено локаційно

У ніч на 28 жовтня росіяни здійснили масовану атаку по Україні. РФ запустила 100 ударних БПЛА, з них 66 ворожих дронів збили українські захисники. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначили військові, РФ застосувала ударні БПЛА типу "Shahed" та невстановлені безпілотники. Напрямками пусків були: Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ у Росії.

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Повітряний напад ворога відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 10.30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.

Звіт Повітряних сил / Фото: Повітряні сили ЗСУ

В Повітряних силах додали, що 24 російських безпілотники локаційно втрачено, а 4 БпЛА повернулися у напрямку Росії та Білорусі. За словами військових, було кілька влучань безпілотників у цивільну інфраструктуру України.

Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ повідомили, що запуски відбулися з півдня та півночі, зокрема через Сумську область. Вибухи, ймовірно, внаслідок дій сил ППО, було чути у Києві.

Внаслідок ворожої атаки у Харкові спалахнула пожежа у 9-поверховому житловому будиноку у Холодногірському районі. Станом на 06:30 відомо про семеро постраждалих, серед яких 16-річна дівчина.

Також під обстріл потрапив Чугуїв, там зруйновано господарчу споруду на території приватного домоволодіння.

Як повідомляв Главред, російські БпЛА атакували енергетичні об'єкти у кілької областях України. Тому в Полтавській та Сумській областях запровадили аварійні відключення світла.

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