Росія атакувала Україну 100 дронами: скільки збила ППО

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- РФ використала 100 ударних БПЛА для атаки по Україні
- Сили ППО збили 66 дронів
- 24 БпЛА втрачено локаційно
У ніч на 28 жовтня росіяни здійснили масовану атаку по Україні. РФ запустила 100 ударних БПЛА, з них 66 ворожих дронів збили українські захисники. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначили військові, РФ застосувала ударні БПЛА типу "Shahed" та невстановлені безпілотники. Напрямками пусків були: Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Повітряний напад ворога відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 10.30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.
В Повітряних силах додали, що 24 російських безпілотники локаційно втрачено, а 4 БпЛА повернулися у напрямку Росії та Білорусі. За словами військових, було кілька влучань безпілотників у цивільну інфраструктуру України.
Атака РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ повідомили, що запуски відбулися з півдня та півночі, зокрема через Сумську область. Вибухи, ймовірно, внаслідок дій сил ППО, було чути у Києві.
Внаслідок ворожої атаки у Харкові спалахнула пожежа у 9-поверховому житловому будиноку у Холодногірському районі. Станом на 06:30 відомо про семеро постраждалих, серед яких 16-річна дівчина.
Також під обстріл потрапив Чугуїв, там зруйновано господарчу споруду на території приватного домоволодіння.
Як повідомляв Главред, російські БпЛА атакували енергетичні об'єкти у кілької областях України. Тому в Полтавській та Сумській областях запровадили аварійні відключення світла.
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