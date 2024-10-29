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Росія атакувала Україну дронами: у Києві лунали вибухи та спалахнула пожежа

Юлія Закрепа
29 жовтня 2024, 06:35оновлено 29 жовтня, 08:19
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У Соломʼянському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.
Росія атакувала Україну дронами: у Києві лунали вибухи та спалахнула пожежа
РФ атакувала Київ дронами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

У ніч на 29 жовтня в Україні оголошували повітряну тривогу. У Києві, близько 04:30 пролунав потужний вибух після оголошення повітряної тривоги.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА.

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Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталося займання у житловому будинку. Крім будинку також загорілися автомобілі.

  • Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня
    Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня
    Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня
    Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня
    Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня
    Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня
    Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня
    Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня
    Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня
    Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня
    Наслідки атаки РФ по Києву 29 жовтня t.me/VA_Kyiv

"У Соломʼянському районі після падіння уламків БпЛА займання в житловому будинку. Палають також декілька автівок. Займання й у торгівельному приміщенні. Всі екстрені служби на місці", - йдеться у повідомленні.

Потім начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що у Солом’янському районі, на території житлової забудови відбулося розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Пожежу локалізовано.

Станом на зараз відомо про 6 постраждалих. Одну людину з серйозним пораненням ніг госпіталізували.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресорка Росія атакувала Україну 100 дронами. Як зазначили військові, РФ застосувала ударні БПЛА типу "Shahed" та невстановлені безпілотники. Напрямками пусків були: Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ у Росії.

28 жовтня РФ вдарила по 9-поверхівці в Холодногірському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести: троє поранених у Салтівському районі, й троє у Шевченківському. У результаті обстрілу на місці виникла пожежа, а також зафіксовані руйнування.

Ворог вдарив балістикою по Кривому Рогу. У Повітряних силах України попередили про швидкісну ціль на місто, а згодом там пролунали вибухи. Відомо, що пошкоджено триповерховий житловий будинок. Там у господарських спорудах виникла пожежа.

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