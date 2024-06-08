Telegram 'ліг': у роботі месенджера стався масштабний збій

Повідомлення у Telegram не виходить надіслати, система постійно пише, що триває "завантаження" чи "оновлення".

https://glavred.net/world/telegram-leg-v-rabote-messendzhera-proizoshel-masshtabnyy-sboy-10571537.html Посилання скопійоване

В Telegram спостерігається збій / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.m.wikipedia.org

Ввечері суботи, 8 червня, в роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Виникли проблеми з підключенням до мережі, через що користувачі не можуть надсилати повідомлення. Збій підтверджують дані Downdetector.

Користувачі почали скаржитися на проблеми із роботою месенджера близько 21:30. Згідно з інформацією Downdetector, наразі в Telegram спостерігається серйозний збій.

Більше 30 тисяч користувачів повідомили про проблеми:

відео дня

67% скаржаться на проблеми з інтернет-з'єднанням;

30% - на проблеми з застосунком;

2% - на проблеми під час входу;

1% - на проблеми з відправкою повідомлень.

Згідно з мапою Downdetector, найбільше скарг надходить з США, але в Україні проблеми з застосунком також спостерігаються. Також про проблеми повідомляли користувачі з Швеції, Албанії, Литви, Лівану, Польщі, Португалії, Угорщини, Болгарії та інших країн.

Що відомо про збій у Telegram

Проблеми з Telegram були невеликими на початку, проте ситуація швидко погіршилася. Користувачі не могли відкривати відео, також неможливо було пересилати повідомлення з каналів в збережене чи іншим користувачам.

Прокручування телеграм-каналу до останніх постів відбувалося зі затримкою. Багато користувачів також відзначили, що їхні повідомлення не відправлялися, а система постійно показувала "завантаження" чи "оновлення".

Через технічний збій у Харкові частина людей не отримали повідомлення про повітряну тривогу, яку оголосили у місті та області о 21:40. Пізніше тривогу оголосили також на сході та частково на півдні України, про яку в Telegram також не вдалося отримати повідомлення.

Близько 23:00 месенджер почав відновлювати свою роботу.

Дані Downadetector про збій у Telegram / Фото: Downdetector

Що таке Telegram? Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".

Збої у роботі мобільного оператора - хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, зранку 12 грудня мобільний оператор Київстар стикнувся з масштабним збоєм. Користувачі скаржаться на відсутність мережі та неможливість здійснення дзвінків, отримуючи відповідь "мобільна мережа недоступна". Офіційний сайт компанії також став недоступним.

Також у Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому національний роумінг перестав працювати після збою в роботі мережі Київстар. Проблема виникла через неможливість передавання мережі Київстар даних про своїх абонентів іншим операторам. Це також вплинуло на інші сервіси, включаючи нацроумінг, проте це тимчасова проблема, над вирішенням якої працює команда Київстар.

Як повідомляв Главред, хакерська атака на Київстар призвела до відсутності зв'язку та Інтернету для користувачів, що є вигідним для Росії, як стверджує експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. Він вважає, що ця атака має серйозний рівень загрози.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред