Засновника ВК та Telegram Дурова у Франції взяли під нагляд суду: подробиці

Відомого російського бізнесмена, одного із власників соціальної мережі ВКонтакті та месенджера Telegram Павла Дурова, у Франції взяли під судовий нагляд та заборонили покидати країну. Про це повідомляє видання Lemonde.
Співзасновника платформи обміну повідомленнями заарештували в суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже, через півтора місяці після відкриття судового розслідування за дванадцятьма пунктами обвинувачення, більшість з яких стосувалися організованої злочинності.
У прес-релізі, опублікованому в середу ввечері, прокуратура Парижа також уточнила, що "він був поміщений під судовий нагляд із, зокрема, зобов’язанням надати заставу в розмірі 5 мільйонів євро, зобов’язанням з’являтися до поліцейської дільниці двічі на тиждень і заборона залишати територію Франції".
Хто такий Павло Дуров?
Павло Дуров - російський підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із творців забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформенного месенджеру Telegram та інших проєктів, повідомляє Вікіпедія.
Арешт Павла Дурова - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 серпня стало відомо, що у Франції затримали відомого програміста Павла Дурова. Згідно з повідомленнями ЗМІ, це сталося на підставі французького ордера, виданого Національною дирекцією кримінальної поліції Франції в межах попереднього розслідування. Дуров прибув до Франції з Азербайджану і був включений до реєстру розшукуваних осіб.
Очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко заявив, що затримання засновника месенджера Телеграм Павла Дурова у Франції може обвалити всю агентурну мережу РФ в Європі та стати серйозною проблемою для Москви.
Пізніше появилась інформація, що Дурова звільнили з-під варти, але він буде під наглядом суду та не зможе покинути Францію.
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