Засновника ВК та Telegram Дурова у Франції взяли під нагляд суду: подробиці

Павла Дурова, який емігрував із Росії через проблеми із спецслужбами, у Франції відправили під суд.

https://glavred.net/world/osnovatelya-vk-i-telegram-durova-vo-francii-vzyali-pod-strazhu-podrobnosti-10592447.html Посилання скопійоване

Павло Дуров / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Відомого російського бізнесмена, одного із власників соціальної мережі ВКонтакті та месенджера Telegram Павла Дурова, у Франції взяли під судовий нагляд та заборонили покидати країну. Про це повідомляє видання Lemonde.

Співзасновника платформи обміну повідомленнями заарештували в суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже, через півтора місяці після відкриття судового розслідування за дванадцятьма пунктами обвинувачення, більшість з яких стосувалися організованої злочинності.

відео дня

У прес-релізі, опублікованому в середу ввечері, прокуратура Парижа також уточнила, що "він був поміщений під судовий нагляд із, зокрема, зобов’язанням надати заставу в розмірі 5 мільйонів євро, зобов’язанням з’являтися до поліцейської дільниці двічі на тиждень і заборона залишати територію Франції".

Хто такий Павло Дуров? Павло Дуров - російський підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із творців забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформенного месенджеру Telegram та інших проєктів, повідомляє Вікіпедія.

Арешт Павла Дурова - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 серпня стало відомо, що у Франції затримали відомого програміста Павла Дурова. Згідно з повідомленнями ЗМІ, це сталося на підставі французького ордера, виданого Національною дирекцією кримінальної поліції Франції в межах попереднього розслідування. Дуров прибув до Франції з Азербайджану і був включений до реєстру розшукуваних осіб.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко заявив, що затримання засновника месенджера Телеграм Павла Дурова у Франції може обвалити всю агентурну мережу РФ в Європі та стати серйозною проблемою для Москви.

Пізніше появилась інформація, що Дурова звільнили з-під варти, але він буде під наглядом суду та не зможе покинути Францію.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред