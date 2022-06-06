У прикордонній Курській області обстріляли велике село: вибухи і пожежі

У прикордонній Курській області обстріляли Велике село Теткіно, обстріл / ДТРК "Курськ"

Роман Старовойт, губернатор Курської області країни-агресора, РФ, каже, що було обстріляно село Тьоткіно - яке розташоване неподалік від Сумської області України. За його даними, стався мінометний обстріл, головною метою якого був сільський міст.

Згодом губернатор Старовойт опублікував фотографії з розбитим мостом в Теткіно і пошкодженими будівлями цукрового заводу і з пошкодженим залізничним полотном

Далі, як каже губернатор Старовойт, в результаті обстрілу виявився пошкоджений двоповерховий багатоквартирний будинок і прибудови поруч. Зокрема, виявилися пошкоджений дах і вибиті вікна. Плюс згорів легковий автомобіль.

Є повторні пошкодження і на території цукрового заводу - який і раніше страждав від обстрілів.

Про жертви серед місцевого населення нічого невідомо. Хто саме обстріляв село, губернатор Старовойт не став вказувати.

Однак, досить імовірно, що обстріл влаштувала російська армія - задля того, щоб звалити всю провину в інциденті на українську армію.

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Вибухи в прикордонних областях Росії

Нагадаємо, раніше 1 травня, на території Курської області сталося обвалення залізничного моста. Як говорив губернатор, інцидент трапився на 67-му кілометрі залізничного сполучення "Суджа-Сосновий Бір".

Пізніше Старовойт уточнив, що НП на стратегічному об'єкті було диверсією, через що правоохоронці завели кримінальну справу.

За пару тижнів до цього в Білгородській області (в селі Стара Нелідовка) відбулися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Ще трохи раніше було повідомлення про те, що в прикордонному з Україною російському Бєлгороді освітні установи міста виявилися заміновані. Але факт мінування потім не підтвердився.

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