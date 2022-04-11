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У Курську паніка через "українських націоналістів" і загрозу терактів: у Мережі креативно відповіли

11 квітня 2022, 05:15

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що з 11 квітня в регіоні вводять "жовтий" рівень терористичної загрози.

Росія, Прапор
/ УНІАН

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про те, що окупанти намагаються завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України, в тому числі через Курську область.

"Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу східного і Центрального військових округів в прикордонні з Україною райони Бєлгородської, Воронезької та Курської областей", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що з 11 квітня в регіоні вводять "жовтий" рівень терористичної загрози.

"У зв'язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів, в Курській області з 11 квітня буде введений "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Це другий рівень з трьох за встановленою шкалою", — заявив губернатор.

Старовойт підкреслив, що на території області встановлять контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові і поліція, посилять патрулювання населених пунктів. Жителів області просять бути пильними.

Додамо, що українці в мережі креативно відповіли на істерику влади РФ:

  • "У Курськ завезли рязанський цукор?";
  • "На місці жителів Курська я б бігла подалі, тому що ваші визволителі вже планують щось підірвати";
  • "Перед смертю прикордонники побачили зграю бойових гусей, що летіли в бік Курська";
  • "Ну що, скиглії, хто там скаржився, що цукру немає? У Курськ он походу завезли вже. Рязанський";
  • "Курськ знову йде слідом за російським кораблем";
  • "Випускаємо нашу біологічну зброю щас обіс*уть токсичні голуби і затопчуть гуси кіборги".

читайте такожПаніка в Бєлгороді: мінування, нові вибухи і окопи в області

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

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